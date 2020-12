Covid-19 tira dois nomes da Seleção Brasileira Sub-20

A infecção pelo novo coronavírus tirou dois nomes que integravam o grupo que treina na Granja Comary para representar a Seleção Brasileira Sub-20 no torneio amistoso contra Chile, Bolívia e Peru no mês de dezembro: o goleiro Adriel e o meio-campista Diego Rosa.

Os confrontos do torneio amistoso em questão estão agendados para acontecer nos dias 12, 15 e 18 desse mês.

Os jogadores formados no Grêmio, porém com Diego tendo sido negociado há pouco tempo com o Grupo City, permanecerão isolados em outra estrutura do centro de treinamento da Seleção em Teresópolis, podendo retornar aos seus clubes apenas depois de passado o período de distanciamento determinado pelas autoridades sanitárias.

Com isso, para minimizar os desfalques e também observar outros nomes na preparação para o Sul-Americano da categoria que acontecerá em fevereiro de 2021 na Colômbia, foram convocados de última hora o goleiro do Palmeiras, Nathan, e o meio-campista da Ponte Preta, Vinicius Zanocelo.