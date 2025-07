Corinthians desperdiça 'caminhão' de chances, leva gol no último lance e perde do Bragantino

Na volta do Brasileirão, o Corinthians mostrou que o futebol apresentado dentro das quatro linhas pode estar acima da crise política em que o clube passa fora delas. Porém, neste domingo, o time alvinegro perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em duelo válido pela 13ª rodada da competição.

Sasha abriu o placar de pênalti para o time de Bragança no primeiro tempo, e Cacá empatou na etapa final. No último lance da partida, uma bola viva na área caiu nos pés de Thiago Borbas, que empurrou para o fundo das redes e deu a vitória ao Red Bull Bragantino, aos 52 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Corinthians cai para a 11ª posição, com 16 pontos. Já o Bragantino vai para os 26 pontos, na terceira colocação.

O Corinthians até dominou as ações do primeiro tempo, teve boas chances, especialmente com Memphis Depay, e quase abriu o placar. Mesmo assim, os 60% de posse de bola na etapa inicial não bastaram.

Cacá cometeu pênalti em cima de Vinicinho aos 30 minutos de jogo. Inicialmente, o árbitro não havia marcado, mas mudou de ideia após rever o lance no VAR. Sasha cobrou sem chances para Hugo Souza e abriu o placar na Neo Química Arena.

A redenção do zagueiro veio no começo do segundo tempo. Memphis cobrou escanteio, houve um desvio de cabeça que fez a bola quase entrar, mas o defensor do Red Bull salvou em cima da linha. Mas, no rebote, Cacá completou para o fundo das redes.

O Corinthians foi superior também no segundo tempo e por pouco não fez o segundo gol. Garro aproveitou uma roubada de bola no campo de ataque e saiu na cara do gol, mas chutou na trave. Romero também teve sua oportunidade, mas parou em Lucão.

A ineficácia custou caro ao Corinthians. E, no último lance do jogo, Borbas fez o gol da vitória do Bragantino.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS - Hugo Souza, Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Ryan), José Martínez, André Carrillo (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Romero (Guilherme) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Agustin Sant'Anna (Nathan), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires e Jhon Jhon; Pitta (Thiago Borbas), Vinicinho (Mosquera) e Eduardo Sasha (Lucas Barbosa). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Sasha (pênalti), aos 30 minutos do primeiro tempo. Cacá, aos 7, e Thiago Borbas, aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucão, Borbas, Vinicinho, Pitta, Santa'Anna (Bragantino); Matheuzinho, Guilherme, Bidu, Memphis, Martinez e Romero (Corinthians).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 2.356.795,30

PÚBLICO - 33.847 torcedores.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).