Uruguai x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (24/11) pela Copa do Mundo 2022

As seleções Uruguai x Coreia do Sul disputam nesta quinta-feira (24/11) a 1ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 10h (horário de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação, Ar Rayyan, Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Uruguai x Coreia do Sul ao vivo?

A partida Uruguai x Coreia do Sul pode ser assistida ao vivo pelos canais Globo e SporTV, bem como pelo site Globo Esporte e pelas plataformas GloboPlay e FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como Uruguai x Coreia do Sul​​ chegam para o jogo?

Em setembro, Uruguai passou por uma derrota de 1 a 0 para o Irã e uma vitória de 2 a 0 sobre o Canadá.

Já a Coreia do Sul empatou com a Costa Rica por 2 a 2 e venceu Camarões por 1 a 0 no mesmo período. No dia 11 de novembro, o time venceu a Islândia por 1 a 0.

Prováveis Escalações

Uruguai: Rochet; Olivera, Giménez, Godín (Coates) e Cáceres (Varela); Arrascaeta, Betancur, Valverde e Vecino; Darwin Núñez e Luis Suárez. Técnico: Diego Alonso.

Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Lee Jae-sung; Hwang Hee-chan, Son Heung-min, Hwang Ui-jo. Técnico: Paulo Bento.

FICHA TÉCNICA

Uruguai x Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio da Cidade da Educação, Ar Rayyan, Catar

Data/Horário: 24 de novembro de 2022, 10h