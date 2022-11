Japão x Costa Rica: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (27/11) pela Copa do Mundo 2022

As seleções Japão x Costa Rica disputam neste domingo (27/11) a 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2022. O jogo inicia às 7h (horário de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Japão x Costa Rica ao vivo?

A partida Japão x Costa Rica pode ser assistida ao vivo pelos canais Globo e SporTV, bem como pelas plataformas GloboPlay e FIFA+, a partir das 7h (horário de Brasília).

Como Japão x Costa Rica​ chegam para o jogo?

Japão venceu por 2 a 1 a sua estreia na Copa do Mundo 2022, disputada contra a Alemanha.

Já a Costa Rica perdeu para a Espanha por 7 a 0.

Prováveis Escalações

Japão: Gonda; Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; Asano. Técnico: Hajime Moriyasu.

Costa Rica: Navas; Waston, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Borges; Bennette, Fuller; Campbell, Contreras. Técnico: Luis Fernando Suarez.

FICHA TÉCNICA

Japão x Costa Rica

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, no Catar

Data/Horário: 27 de novembro de 2022, 07h