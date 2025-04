Copa do Brasil 2025: Veja quais serão os jogos da terceira fase

Nesta quarta-feira (9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio que definiu os duelos da Terceira Fase da Copa do Brasil. Veja os jogos e detalhes!

Confrontos da Terceira Fase da Copa do Brasil

Os jogos serão em sistema de ida e volta, com os times do lado direito decidindo em casa. As partidas acontecerão nas semanas de 30 de abril (primeiro jogo) e 21 de maio (segundo jogo).

Operário-PR x Vasco da Gama

Fluminense x Aparecidense

Paysandu x Bahia

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Retrô x Fortaleza

Brusque x Athletico-PR

Ceará x Palmeiras

Maringá x Atlético-MG

Botafogo-PB x Flamengo

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB

Novorizontino x Corinthians

Criciúma x Bragantino

CSA x Grêmio

Times que entram na Terceira Fase

Doze clubes ingressam na competição nesta fase:

Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (classificados via Libertadores 2025)

Cruzeiro (melhor posicionado no Brasileirão 2024 fora os já classificados)

Santos (campeão da Série B 2024)

CRB (campeão da Copa do Nordeste)

Paysandu (campeão da Copa Verde)

Critérios de desempate

Se houver empate na soma dos resultados, a vaga será decidida nos pênaltis. O gol fora de casa não vale como critério de desempate.

Premiação da Copa do Brasil 2024

3ª Fase Grupo I (Série A): R$ 2.315.250 Grupo II (Série B): R$ 2.315.250 Grupo III (Série C, D e outros): R$ 2.315.250

Oitavas de Final Grupo I (Série A): R$ 3.638.250 Grupo II (Série B): R$ 3.638.250 Grupo III (Série C, D e outros): R$ 3.638.250



Próximas fases

Após a Terceira Fase, um novo sorteio na sede da CBF definirá os confrontos das Oitavas de Final.