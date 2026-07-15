Conmebol adota novas regras da Copa do Mundo; veja o que muda na Libertadores e Sul-Americana

Alterações aprovadas pela IFAB passam a valer na Libertadores e na Sul-Americana para reduzir a perda de tempo e agilizar as partidas

A Conmebol confirmou que passará a adotar, nas competições sul-americanas, as principais regras utilizadas durante a Copa do Mundo de 2026. As mudanças entram em vigor na retomada da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana e têm como objetivo reduzir a perda de tempo, acelerar o ritmo das partidas e melhorar a atuação da arbitragem.

A única novidade que ficará de fora é a chamada "Lei Vini Jr.", regra opcional prevista pela International Football Association Board (IFAB) que prevê expulsão para jogadores que cubram a boca ao se comunicar com adversários durante a partida. A entidade sul-americana informou que optou por não implementar essa medida.

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Substituições mais rápidas

O jogador substituído terá até 10 segundos para deixar o gramado. A saída deve ocorrer pelo ponto mais próximo da linha lateral ou de fundo, salvo orientação diferente do árbitro.

Atendimento médico em campo

Quando um atleta solicitar atendimento médico, ele deverá deixar o campo e permanecer fora por pelo menos um minuto após o reinício da partida, exceto em casos considerados graves.

Limite de tempo para tiro de meta e lateral

Jogadores terão cinco segundos para cobrar tiros de meta e arremessos laterais. O árbitro fará uma contagem visível com os dedos.

Caso o tempo seja excedido:

Arremesso lateral: a posse passa para o adversário no mesmo local.

Tiro de meta: o time adversário ganha um escanteio.

"Lei Vini Jr." não será aplicada

Apesar de constar entre as alterações aprovadas pela IFAB, a Conmebol decidiu não adotar a regra conhecida como "Lei Vini Jr.", que prevê cartão vermelho para atletas que escondam a boca ao conversar com adversários durante o jogo.

Segundo a entidade, as demais mudanças são suficientes para tornar as partidas mais dinâmicas e fortalecer o espírito esportivo.

Quando as novas regras começam a valer?

As alterações passam a ser aplicadas na retomada das competições continentais:

Copa Sul-Americana: a partir de 22 de julho, com os playoffs.

Copa Libertadores: a partir de 11 de agosto, nas oitavas de final.