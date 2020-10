Conheça os valores do acordo verbal entre Palmeiras e Abel Ferreira

O Palmeiras possui um acordo verbal que define os valores para contratar o treinador português Abel Ferreira. O técnico tem contrato com o PAOK, da Grécia, até 2022 e sua multa rescisória de 7 milhões de euros (cerca de R$45 milhões, na cotação atual).

O Verdão, no entanto, negocia o valor na casa dos 2,5 milhões de euros (cerca de R$16,8 milhões), mesmo montante pago pelos gregos ao Braga, ex-clube do português, para contar com o profissional. A informação do acordo verbal entre Palmeiras, Abel Ferreira e PAOK foi noticiada primeiramente pelo repórter Bruno Andrade, do site 'Goal', e os valores foram confirmados pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!.Abel recebe € 2 milhões (cerca de R$ 13,5 milhões, na cotação atual) por temporada no país europeu e aceita trabalhar no Verdão pelo mesmo salário. Portanto, o Palmeiras pagará pouco mais de R$ 1 milhão por mês ao treinador.

Abel Ferreira atualmente tem 41 anos (Foto: Divulgação/PAOK)

O técnico começou sua carreira nas categorias de base do Sporting e ganhou notoriedade ao conduzir o Braga ao quarto lugar no campeonato português, na temporada 2017-2018, conquistando 75 pontos, sendo esta a melhor campanha da história do clube.

Além disso, o treinador tem um histórico de valorização de jogadores, rendendo, em dois anos de clube, cerca de € 62,5 milhões (R$ 420 milhões) à equipe portuguesa com a venda de oito atletas.

O Alviverde Imponente está em busca de um novo treinador desde que demitiu Vanderlei Luxemburgo, no dia 14 de outubro. Diferentes nomes foram especulados no Verdão, mas nenhum chegou a assinar o contrato.