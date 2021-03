Comentaristas do SporTV afirmam que Gerson, do Flamengo, é melhor que Busquets, do Barcelona

O comentarista Caio Ribeiro elogiou bastante o meia Gerson, do Flamengo, mas alertou que os números de gols e assistências do jogador no Brasileirão foram baixos. Diante dos dados, o jornalista Maurício Noriega aproveitou para relembrar que o volante Sergio Busquets, titular do Barcelona há mais de uma década, também não tem essas estatísticas altas e destacou que Gerson é "muito melhor" que o espanhol. Outros participantes do debate concordaram.

- Vou polemizar aqui. Acho até que o Gerson é melhor que esse jogador que eu vou falar, mas se puxar as estatísticas de gols e assistências, ele não brilharia: Busquets, do Barcelona. Acho o Gerson muito melhor que ele - disse Maurício Noriega nesta noite durante o programa "Bem, Amigos!", do SporTV.

- O Gerson é mais jogador - acrescentou Casagrande.

- O Gerson tem mais protagonismo e brilhantismo que o Busquets - afirmou Galvão Bueno.

- Tem mais bola - completou Cléber Machado.

Gerson, aos 23 anos, cogitado por Tite na Seleção Brasileira, foi um dos destaques do Flamengo na conquista do Bicampeonato Brasileiro e em outros títulos do Rubro-negro, como a Libertadores 2019. Já Busquets, de 32 anos, conquistou todos os títulos possíveis pelo Barcelona e venceu Eurocopa e Copa do Mundo pela Espanha.