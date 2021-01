Com jovens da base, Palmeiras vira chave para o Brasileirão em reapresentação

O elenco alviverde fez o seu primeiro trabalho da semana na Academia de Futebol na tarde desta quinta-feira (7), após retornar da Argentina com uma uma grande vantagem na bagagem pela Libertadores. Virando a chave e pensando no Brasileirão, Abel Ferreira teve quase todo elenco do Palmeiras à disposição na atividade de hoje.

A novidade do treinamento foram as presenças de jovens promessas do sub-20, como o goleiro Mateus, os laterais-direitos Ramon Rocha e Garcia, os zagueiros Carlos e Helder, o lateral-esquerdo Vanderlan, os meio-campistas Ramon Cesar, Vitinho, Pedro Bicalho e Caio Cunha e os atacantes Pedro Acacio, Marcelinho, Fabricio e Robinho. O zagueiro Henri cumpre transição física.

Com foco na decisão da próxima semana contra o River Plate, Abel Ferreira pode relacionar algumas das novas crias para o próximo compromisso do Palmeiras pelo Brasileirão.

Storie publicado por Veron com seus amigos Renan e Garcia, da base (Foto: Reprodução)

Mayke, diagnosticado com Covid-19, Luan, que segue em tratamento das dores na região lombar, e Danilo, que ficou fazendo exercícios de fortalecimento muscular na parte interna, não participaram do treinamento com os demais atletas, além dos lesionados Felipe Melo, Wesley e Luan Silva.

O técnico do Verdão fez um treino técnico e tático, onde corrigiu alguns detalhes de marcação, saída de bola e finalizações. Os jogadores que possuíam níveis elevados de desgaste deixaram a atividade mais cedo. Patrick de Paula, suspenso para o duelo da Libertadores na semana que vem, deve atuar sem restrições contra o Sport.

O Alviverde Imponente volta a treinar nesta sexta-feira (8), a partir das 10h (horário de Brasília), na Academia de Futebol, e viaja para o Recife já na parte da tarde, onde jogará às 19h de sábado, na Ilha do Retiro.