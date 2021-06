Com golaço de Thorgan Hazard, Bélgica vence Portugal e avança às quartas de final da Eurocopa

A Bélgica está nas quartas de final da Eurocopa. Neste domingo, os Diabos Vermelhos bateram a seleção de Portugal, atual campeã do torneio, por 1 a 0, e conquistaram a vaga entre os oito melhores. O gol foi marcado por Thorgan Hazard no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. O próximo adversário será a Itália.

JOGO MORNO

Bélgica e Portugal não se arriscaram tanto no primeiro tempo e se respeitaram bastante ao longo da etapa inicial. O time lusitano finalizou mais, mas não levou tanto perigo ao gol belga. A melhor chance foi em cobrança de falta de Cristiano Ronaldo, que parou em boa defesa de Courtois.

CR7 cobrou falta com perigo (Foto: LLUIS GENE / POOL / AFP)

GOLAÇO

No fim do primeiro tempo, quando parecia que as equipes iriam para o intervalo com o placar zerado, a Bélgica balançou as redes. Aos 41, Lukaku brigou na área, De Bruyne entregou na direita e Meunier virou para Thorgan Hazard na esquerda. Livre, o camisa 16 soltou uma bomba e fez um golaço.

Hazard marcou seu 8º gol pela Bélgica (Foto: LLUIS GENE / POOL / AFP)

PREOCUPAÇÃO

Nos primeiros minutos do segundo tempo, o meia Kevin De Bruyne deixou o campo por conta de uma lesão no tornozelo. Antes do intervalo, o camisa 7 sofreu dura entrada de Palhinha, mas voltou para o jogo. Na etapa final, depois de outro carrinho, KDB pediu para sair.

Palhinha recebeu amarelo por falta (Foto: LLUIS GENE / POOL / AFP)

PRESSÃO

Precisando do gol de empate, a seleção portuguesa se lançou ao ataque no segundo tempo. O técnico Fernando Santos colocou João Félix e Bruno Fernandes em campo para aumentar o poderia ofensivo, que até tiveram chances de marcar, e chegaram a assustar os belgas.

João Félix teve chance de cabeça, mas parou em Courtois (Foto: LLUIS GENE / POOL / AFP)

NA TRAVE

​Pressionando pelo gol, Portugal teve mais duas ótimas chances. Aos 36, após escanteio, Rúben Dias cabeceou forte, mas Courtois fez grande defesa. Um minuto depois, Portugal levantou bola na área, a zaga belga afastou, mas Guerreiro pegou o rebote de primeira e mandou na trave.

SEQUÊNCIA

​Com a vaga garantida nas quartas de final, a seleção belga enfrentará a Itália na próxima fase. No último sábado, os italianos venceram a Áustria e se classificaram. O jogo acontece na próxima sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.