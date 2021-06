Com Formiga e Luana, PSG encerra domínio do Lyon e vence o Campeonato Francês feminino

O Paris Saint-Germain conquistou, nesta sexta-feira, o Campeonato Francês de futebol feminino após vencer a equipe do Dijon por 3 a 0. O título encerrou um jejum de 20 anos sem títulos do PSG, além de quebrar a sequência de 14 anos de títulos consecutivos do Lyon no campeonato nacional.

Na vitória contra o Dijon, o Paris Saint-Germain contou com Sara Dabritz para abrir o placar de pênalti, e depois viu Irere Paredes ampliar na segunda etapa. Para fechar a conta com um belo 3 a 0, Jordyn Huitema ainda fez o seu no final do jogo. A volante brasileira Formiga entrou na segunda etapa, e Luana ainda se recupera de lesão.

A equipe do Lyon, que brigava pelo título junto com o Paris Saint-Germain, goleou o Fleury 91 por 8 a 0, mas precisava do tropeço do PSG para levantar a taça. Com a vitória da equipe da capital, encerrou-se a hegemonia de 14 anos do Lyon no Campeonato Francês.

Por fim, o empate em 0 a 0 entre Paris Saint-Germain e Lyon em partida adiada da 16ª rodada foi o resultado que garantiu a liderança do PSG na última rodada do campeonato.

Ao entrar na segunda etapa da partida do Paris Saint-Germain contra o Dijon, Formiga chegou à marca de 100 jogos com a camisa do PSG. O clube francês homenageou a jogadora brasileira em suas redes sociais após o encerramento do confronto.