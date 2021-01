Com 'fantasma' superado, Flamengo busca terceira vitória seguida na Arena da Baixada; veja o retrospecto

"Jogo contra o Athletico-PR na Arena da Baixada." Por muitos anos, essa frase foi sinônimo de apreensão e dor de cabeça para a torcida do Flamengo. No entanto, a situação atual é diferente, e o clube carioca pode chegar à terceira vitória consecutiva sobre o rival fora de casa, neste domingo, às 16h (de Brasília). A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em Tempo Real no LANCE!.

+ Agora com Pepê, Flamengo chega a 24 marcadores de gol na temporada; veja o ranking da artilharia

Inaugurada em 1999, a Arena da Baixada já foi palco de 22 duelos entre Athletico e Flamengo. Os 20 primeiros jogos, entre 1999 e 2019, foram marcados por um péssimo retrospecto do Rubro-Negro carioca. Foram 13 vitórias do clube paranaense, seis empates e apenas uma vitória do Fla.

Esse triunfo histórico, que quebrou o longo tabu, ocorreu em agosto de 2011, quando Ronaldinho Gaúcho marcou e garantiu o 1 a 0, válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana. No entano, foi um episódio isolado em meio a tantos tropeços e frustrações no estádio.

A situação só mudou de fato em outubro de 2019. Sob o comando de Jorge Jesus e em grande fase, o Flamengo desbancou o Athletico por 2 a 0, em partida válida pelo segundo turno do Brasileirão. Bruno Henrique foi o autor dos dois gols da vitória - a primeira na Arena da Baixada em Campeonatos Brasileiros.

+ Veja mais notícias do Flamengo+ Rivais tropeçam, e Fla pode encostar no topo: veja a tabela do Brasileirão

Quem pensou que este triunfo seria isolado como o de 2011 se enganou. Na volta ao estádio, em outubro de 2020, o Flamengo voltou a vencer - e novamente com gol de Bruno Henrique: 1 a 0, válido pela partida de ida das oitavas da Copa do Brasil.

Para a partida deste domingo, o Rubro-Negro não poderá contar com o herói das últimas duas vitórias na Arena da Baixada. Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras e cumprirá suspensão automática. Vitinho é o principal candidato a substituir o camisa 27.

RAIO X DO FLAMENGO NA ARENA DA BAIXADA:

- 22 jogos- 3 vitórias- 6 empates- 13 derrotas- 17 gols marcados- 38 gols sofridos- Última vitória: 1 a 0, em outubro de 2020- Última derrota: 3 a 0, em agosto de 2018