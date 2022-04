Cerro Porteño x Colón: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (12/04) pela Libertadores

Os times Cerro Porteño e Colón disputam nesta terça-feira (12/04), em partida válida pela Taça Libertadores 2022. A partida está programada para começar às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Cerro Porteño x Colón?

A partida Cerro Porteño x Colón pode ser assistida pelo streaming Conmebol TV

Como Cerro Porteño x Colón chegam para o jogo?

O time do Cerro aparece na segunda posição com 1 ponto no grupo G. Já o Cólon, garantiu a liderança do grupo G com os três pontos.

FICHA TÉCNICA

Cerro Porteño x Colón

Taça Libertadores

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

Data/Horário: 12 de abril de 2022, 19h15

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Cerro Porteño: Jean, Conge, Duarte Pereira, Patiño, Espínola, Cardozo Lucena, Piris, Benítez, Carrascal, Aquino e Marcelo Moreno. TÉCNICO: Francisco Arce

Colón: Burían, Garcés, Goltz, Delgado, Lértora, Teuten, Meza, Aliendro, Bernardi, Rodríguez e Beltrán. TÉCNICO: Julio César Falcioni

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)