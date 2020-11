Campeão, Deiveson Figueiredo tem ‘acordo verbal’ para lutar no UFC 256 e pode bater recorde; entenda

Vitorioso na luta principal do UFC 255, realizado no último sábado (21), em Las Vegas (EUA), ao finalizar Alex Perez com uma guilhotina ainda no primeiro round, Deiveson Figueiredo, ao que tudo indica, já tem um próximo desafio pela frente. De acordo com a ESPN americana, o brasileiro tem um acordo verbal para defender seu título peso-mosca contra Brandon Moreno no card do UFC 256, marcado para acontecer no próximo dia 12 de dezembro, também em Las Vegas. O card em questão será o último “numerado” do Ultimate no ano de 2020.

Depois da vitória de Deiveson sobre Alex Perez em menos de dois minutos no main event do UFC 255, o presidente da organização, Dana White, disse que esperava manter o brasileiro em Las Vegas para um possível confronto diante de Moreno, que também entrou em ação no card do último sábado e, assim como o “Deus da Guerra”, saiu com o triunfo ainda no primeiro round após nocautear Brandon Royval no card preliminar. Ao que tudo indica, os dois lutadores ficaram felizes com a possibilidade do confronto e estão dispostos a medir forças no próximo dia 12.

Se a luta for, de fato, oficializada, Deiveson Figueiredo se tornará o primeiro campeão da história do UFC a defender o título em meses consecutivos. O paraense venceu Joseph Benavidez em fevereiro, voltou a derrotar o americano em julho – em luta que marcou a conquista do cinturão peso-mosca -, superou Alex Perez no último sábado e deverá entrar em ação pela quarta vez em 2020 diante de Moreno no próximo dia 12. Provável oponente de Deiveson, Brandon Moreno vem embalado por três vitórias em sequência, duas delas conquistadas este ano, sobre Jussier Formiga e Brandon Royval.

CARD PROVISÓRIO:

UFC 256UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 12 de dezembro de 2020

Peso-galo: Petr Yan x Aljamain SterlingPeso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno*Peso-pesado: Junior Cigano x Ciryl GanePeso-leve: Charles do Bronx x Tony FergusonPeso-palha: Mackenzie Dern x Virna JandirobaPeso-médio: Ronaldo Jacaré x Marvin VettoriPeso-meio-médio: Li Jingliang x Dwight GrantPeso-pena: Cub Swanson x Daniel PinedaPeso-palha: Angela Hill x Tecia TorresPeso-pena: Chase Hooper x Peter BarrettPeso-pena: Billy Quarantillo x Gavin TuckerPeso-pesado: Sergey Spivak x Jared VanderaaPeso-médio: Karl Roberson x Dalcha Lungiambula

* Duelo ainda a ser confirmado oficialmente pelo UFC