Cacá é suspenso pelo STJD após tentar rasgar camisa de Jean Lucas no clássico Ba-Vi Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta quinta-feira a punição ao atleta rubro-negro e absolveu o meio-campista Jean Lucas. Estadão Conteúdo 27.08.26 17h11 O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou, nesta quinta-feira, 27, a decisão do ocorrido no clássico entre Vitória e Bahia, realizado no último domingo, 23, pelo Brasileirão. Cacá, zagueiro do time rubro-negro, recebeu uma suspensão de duas partidas. O jogador de 27 anos foi julgado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de qualquer tipo de conduta não definida pelo regimento. Marinho, que estava envolvido na confusão, sofreu apenas uma advertência pelo mesmo artigo. No segundo gol do Bahia, Jean Lucas tirou sua camisa no momento da comemoração e o objeto foi arrancado de suas mãos por Marinho. Na sequência, Cacá tentou rasgar o uniforme e foi impedido pelo árbitro Raphael Claus. "Entendo que eles causaram o tumulto e incorreram em um ato antidesportivo. Pior ainda foi a conduta do atleta Cacá, que tentou rasgar a camisa adversária. Aplico a pena de duas partidas, considerando a ação mais gravosa e a reincidência", afirmou o auditor Pedro Henrique Perdiz, relator do processo. Matheus Saleão, advogado do Vitória, ressaltou que a camisa permaneceu intacta e que a situação foi bem conduzida por Claus. "A aplicação do artigo 258 exige a comprovação de conduta antidesportiva. A movimentação não ocorreu de forma premeditada. Foi um reflexo imediato provocado pela conduta do atleta", disse. Jean Lucas também foi julgado pelo STJD no artigo 258-D, por conta do "tom provocativo da comemoração". O meio-campista de 28 anos acabou absolvido em unanimidade. As decisões ocorreram em primeira instância e, desta forma, podem ser recorridas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol STJD Bahia Vitória Cacá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo, Paysandu, Tuna e Vasco lançam camisas especiais para o Círio 2026 na terça (1º) Clube carioca renovou a parceria com a DFN após sucesso de vendas no ano passado. 28.08.26 14h06 FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 FUTEBOL Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C O meio-campista Guty, de 23 anos, foi emprestado pelo Remo ao Amazonas-AM, para jogar a Série C 28.08.26 11h26 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 FUTEBOL Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C O meio-campista Guty, de 23 anos, foi emprestado pelo Remo ao Amazonas-AM, para jogar a Série C 28.08.26 11h26 futebol Inter Miami anuncia novo técnico argentino para comandar o astro Lionel Messi O novo comandante chega em meio a um momento conturbado da equipe que amarga cinco confrontos sem vitória 28.08.26 8h48 FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15