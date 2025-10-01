Brasileirão junto com o Estadual? Entenda como CBF planeja disputa simultânea das competições Estadão Conteúdo 01.10.25 14h53 O anúncio do novo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para as competições nacionais entre 2026 e 2029 faz com que Campeonato Brasileiro e Estaduais sejam disputados, até março, simultaneamente. A partir do ano que vem, o calendário do futebol brasileiro se iniciará em janeiro, com a Supercopa do Brasil, no dia 24. Os Estaduais terão sua data base de início em 11 de janeiro. No dia 28, a CBF terá, pela primeira vez, o Brasileirão de pontos corridos sendo disputado a partir de janeiro. Essa modificação no calendário fará com que as competições tenham um período de disputas de forma simultânea. Isso será adequado da seguinte forma: os Estaduais terão 11 datas - 12, no caso do Campeonato Paulista. Destas, nove serão reservadas para os finais de semana e duas no meio de semana (quarta e quinta-feira, por exemplo). As finais serão disputadas em 8 de março. Com essa alteração no formato, 39 dias irão coincidir na disputa entre as duas competições. A CBF exemplificou o que será feito. Na prática, ao longo desses 39 dias, serão disputadas apenas quatro rodadas do Brasileirão, todas no meio da semana. Apenas uma destas será sobreposta às fases preliminares da Libertadores e poderá ser adiada, já que a entidade não conseguiu, junto à Conmebol, que os clubes brasileiros tivessem cinco vagas garantidas na fase de grupos, sem precisar passar pela pré. Campeonato Brasileiro e Estadual, a partir de 2026, serão divididos da seguinte forma: - Campeonato Brasileiro: de 28/01 a 02/12, formato mantido - Estaduais: início em 11/01, com um máximo de 11 datas; finais em 8 março Cabe ressaltar que, no novo calendário, a Copa do Brasil continuará com início em fevereiro, no dia 18, mas os clubes da Série A, obrigatoriamente, entram a partir da quinta fase - que será disputada em jogo único. Até 2025, apenas aqueles classificados à Libertadores, campeões das Séries B, C e regionais entravam diretamente na terceira rodada. Logo, apenas para equipes de divisões inferiores a Copa do Brasil e Estaduais poderão coincidir, já que Série B, C e D começarão entre março e abril de 2026, após as finais. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não revelou o formato que a competição adotará a partir do próximo ano, mas o Estadão revelou que um modelo de disputa semelhante à Champions League está em pauta. Júlio Avelar, diretor de competições da entidade, afirmou que a mudança foi aceita pelas Federações, por meio do entendimento de que havia uma necessidade de readequação do calendário. No anúncio desta quarta-feira, Samir Xaud, presidente da CBF, também revelou que a entidade planeja a implementação do fair play financeiro e do impedimento semiautomático. 