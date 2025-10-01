Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasileirão junto com o Estadual? Entenda como CBF planeja disputa simultânea das competições

Estadão Conteúdo

O anúncio do novo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para as competições nacionais entre 2026 e 2029 faz com que Campeonato Brasileiro e Estaduais sejam disputados, até março, simultaneamente. A partir do ano que vem, o calendário do futebol brasileiro se iniciará em janeiro, com a Supercopa do Brasil, no dia 24.

Os Estaduais terão sua data base de início em 11 de janeiro. No dia 28, a CBF terá, pela primeira vez, o Brasileirão de pontos corridos sendo disputado a partir de janeiro. Essa modificação no calendário fará com que as competições tenham um período de disputas de forma simultânea.

Isso será adequado da seguinte forma: os Estaduais terão 11 datas - 12, no caso do Campeonato Paulista. Destas, nove serão reservadas para os finais de semana e duas no meio de semana (quarta e quinta-feira, por exemplo). As finais serão disputadas em 8 de março. Com essa alteração no formato, 39 dias irão coincidir na disputa entre as duas competições.

A CBF exemplificou o que será feito. Na prática, ao longo desses 39 dias, serão disputadas apenas quatro rodadas do Brasileirão, todas no meio da semana. Apenas uma destas será sobreposta às fases preliminares da Libertadores e poderá ser adiada, já que a entidade não conseguiu, junto à Conmebol, que os clubes brasileiros tivessem cinco vagas garantidas na fase de grupos, sem precisar passar pela pré.

Campeonato Brasileiro e Estadual, a partir de 2026, serão divididos da seguinte forma:

- Campeonato Brasileiro: de 28/01 a 02/12, formato mantido - Estaduais: início em 11/01, com um máximo de 11 datas; finais em 8 março

Cabe ressaltar que, no novo calendário, a Copa do Brasil continuará com início em fevereiro, no dia 18, mas os clubes da Série A, obrigatoriamente, entram a partir da quinta fase - que será disputada em jogo único. Até 2025, apenas aqueles classificados à Libertadores, campeões das Séries B, C e regionais entravam diretamente na terceira rodada.

Logo, apenas para equipes de divisões inferiores a Copa do Brasil e Estaduais poderão coincidir, já que Série B, C e D começarão entre março e abril de 2026, após as finais. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não revelou o formato que a competição adotará a partir do próximo ano, mas o Estadão revelou que um modelo de disputa semelhante à Champions League está em pauta.

Júlio Avelar, diretor de competições da entidade, afirmou que a mudança foi aceita pelas Federações, por meio do entendimento de que havia uma necessidade de readequação do calendário. No anúncio desta quarta-feira, Samir Xaud, presidente da CBF, também revelou que a entidade planeja a implementação do fair play financeiro e do impedimento semiautomático.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

CBF

novo calendário

Brasileirão

Estadual
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

seleção brasileira

Com Vini Jr e Rodrygo de volta, Ancelotti anuncia convocados para amistosos na próxima Data FIFA

Com desfalques de titulares como Marquinhos, Alisson e Raphinha, lista privilegia atletas que atuam na Europa

01.10.25 15h38

Futebol

UFMG: Remo volta a vencer jogando em casa na Série B, mas vê chances de acesso diminuírem

Para garantir a vaga na Série A, o Leão Azul precisaria de mais 21 pontos nas nove rodadas restantes

01.10.25 12h34

Futebol

Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde

Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026

01.10.25 12h14

Futebol

CBF lança calendário esportivo, confirma retorno da Copa Norte e mudanças nas Séries C e D

Copa Verde será dividida em duas "competições" e segue com vaga apenas para a Copa do Brasil, que passou por modificações significativas

01.10.25 12h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TRETA

Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto

Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha

30.09.25 21h44

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

01.10.25 7h00

Futebol

Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde

Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026

01.10.25 12h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda