Brasil receberá pela segunda vez uma partida da NFL; saiba quando e onde

O Brasil vai receber pela segunda vez uma partida da temporada regular da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (19), pelo gerente geral da NFL Brasil, Luis Martinez.

Com o retorno marcado para o dia 5 de setembro deste ano, a partida será realizada na Neo Química Arena, casa do Corinthians e estádio que recebeu a NFL no ano passado. O Los Angeles Chargers será o mandante da partida, que será válida pela semana 1 da competição. O adversário dos Chargers no duelo ainda será definido pela NFL.

“Após um primeiro jogo bem-sucedido e memorável no Brasil em 2024, estamos muito felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo, com o Los Angeles Chargers como time designado, dando continuidade a essa incrível história no mercado brasileiro”, afirmou Luis Martinez.

NFL no Brasil em 2024

Em setembro 2024, os brasileiros receberam pela primeira vez uma partida de NFL. Na oportunidade, os Eagles venceram os Packers por 34 x 29, em jogo também realizado na Neo Química Arena. O duelo foi o ponto de partida da temporada vitoriosa dos Eagles, que terminaram campeões do Super Bowl LIX. A equipe da Philadelphia bateu o Kansas City Chiefs por 40 x 22 e se sagrou a grande campeã da temporada no último dia 9 de fevereiro.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)