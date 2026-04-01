Botafogo vence o Mirassol em jogo com bonitos gols no Engenhão e ganha fôlego no Brasileirão Com o resultado, o time carioca chega aos nove pontos e se afasta das últimas posições Estadão Conteúdo 01.04.26 21h58 O Botafogo venceu o Mirassol por 3 a 2 na noite desta quarta-feira, no Engenhão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo movimentado e com lances de qualidade. A vitória veio no mesmo dia em que o clube acertou a chegada do técnico Franclim Carvalho, em um cenário que mistura alívio e expectativa para a sequência da competição. Com o resultado, o time carioca chega aos nove pontos e se afasta das últimas posições. Já o Mirassol acumula a quarta derrota consecutiva e permanece em situação delicada, na vice-lanterna, com seis. O Botafogo começou melhor e abriu o placar cedo. Aos 10 minutos, Alex Telles lançou nas costas da defesa, Edenílson desviou de cabeça e Arthur Cabral finalizou de primeira, com precisão, para fazer um bonito gol. A resposta do Mirassol foi imediata e também em alto nível. Aos 20, após sobra de escanteio, Shaylon dominou na entrada da área e acertou um chute forte de canhota, sem chances para o goleiro Raul, deixando tudo igual. O jogo seguiu aberto, com o Mirassol levando perigo, inclusive em lance em que a bola desviou na defesa e quase terminou em gol contra. Mas, antes do intervalo, o Botafogo voltou a ficar em vantagem. Medina sofreu pênalti, e Alex Telles converteu para fazer 2 a 1. Na volta para o segundo tempo, o Mirassol chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por falta no ataque, o que gerou reclamação dos visitantes. Pouco depois, o Botafogo aproveitou erro defensivo para ampliar. Após falha na saída de bola, Junior Santos dominou com espaço e finalizou de canhota para marcar o terceiro. Na reta final, o Mirassol ainda diminuiu. Aos 47 minutos, Igor Formiga subiu bem após cobrança de escanteio e cabeceou firme para fazer o segundo dos paulistas. A reação, porém, parou por aí. Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Vasco no sábado, às 21h, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). No domingo, às 20h, o Mirassol recebe o Red Bull Bragantino, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 3 X 2 MIRASSOL BOTAFOGO - Raul; Vitinho, Bastos, Justino e Alex Telles (Caio Roque); Allan, Edenílson (Ferraresi), Medina (Montoro) e Santi Rodríguez (Barrera); Júnior Santos e Arthur Cabral (Matheus Martins). Técnico: Rodrigo Bellão (interino). MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luis; Neto Moura (Gabriel Pires), Aldo Filho (André Luis) e Shaylon (Denilson); Alesson, Negueba (Edson Carioca) e Tiquinho Soares (Galeano). Técnico: Rafael Guanaes. GOLS - Arthur Cabral, aos 10, Shaylon, aos 20, e Alex Telles, aos 42 minutos do primeiro tempo; Junior Santos, aos 20, e Igor Formiga, aos 47 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Edenílson, Medina e Vitinho (Botafogo). ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO). RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37