O Liberal chevron right Esportes chevron right

Botafogo vence o Mirassol em jogo com bonitos gols no Engenhão e ganha fôlego no Brasileirão

Com o resultado, o time carioca chega aos nove pontos e se afasta das últimas posições

Estadão Conteúdo

O Botafogo venceu o Mirassol por 3 a 2 na noite desta quarta-feira, no Engenhão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo movimentado e com lances de qualidade. A vitória veio no mesmo dia em que o clube acertou a chegada do técnico Franclim Carvalho, em um cenário que mistura alívio e expectativa para a sequência da competição.

Com o resultado, o time carioca chega aos nove pontos e se afasta das últimas posições. Já o Mirassol acumula a quarta derrota consecutiva e permanece em situação delicada, na vice-lanterna, com seis.

O Botafogo começou melhor e abriu o placar cedo. Aos 10 minutos, Alex Telles lançou nas costas da defesa, Edenílson desviou de cabeça e Arthur Cabral finalizou de primeira, com precisão, para fazer um bonito gol.

A resposta do Mirassol foi imediata e também em alto nível. Aos 20, após sobra de escanteio, Shaylon dominou na entrada da área e acertou um chute forte de canhota, sem chances para o goleiro Raul, deixando tudo igual.

O jogo seguiu aberto, com o Mirassol levando perigo, inclusive em lance em que a bola desviou na defesa e quase terminou em gol contra. Mas, antes do intervalo, o Botafogo voltou a ficar em vantagem. Medina sofreu pênalti, e Alex Telles converteu para fazer 2 a 1.

Na volta para o segundo tempo, o Mirassol chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por falta no ataque, o que gerou reclamação dos visitantes. Pouco depois, o Botafogo aproveitou erro defensivo para ampliar. Após falha na saída de bola, Junior Santos dominou com espaço e finalizou de canhota para marcar o terceiro.

Na reta final, o Mirassol ainda diminuiu. Aos 47 minutos, Igor Formiga subiu bem após cobrança de escanteio e cabeceou firme para fazer o segundo dos paulistas. A reação, porém, parou por aí.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Vasco no sábado, às 21h, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). No domingo, às 20h, o Mirassol recebe o Red Bull Bragantino, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 2 MIRASSOL

BOTAFOGO - Raul; Vitinho, Bastos, Justino e Alex Telles (Caio Roque); Allan, Edenílson (Ferraresi), Medina (Montoro) e Santi Rodríguez (Barrera); Júnior Santos e Arthur Cabral (Matheus Martins). Técnico: Rodrigo Bellão (interino).

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luis; Neto Moura (Gabriel Pires), Aldo Filho (André Luis) e Shaylon (Denilson); Alesson, Negueba (Edson Carioca) e Tiquinho Soares (Galeano). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Arthur Cabral, aos 10, Shaylon, aos 20, e Alex Telles, aos 42 minutos do primeiro tempo; Junior Santos, aos 20, e Igor Formiga, aos 47 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Edenílson, Medina e Vitinho (Botafogo).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

