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Bia Haddad anuncia pausa na carreira: ‘Não tem sido fácil’

Tenista brasileira, que não joga desde a estreia em Wimbledon, afirmou que a decisão vinha sendo amadurecida há meses

Hannah Franco
fonte

Bia Haddad anuncia pausa na carreira: ‘Não tem sido fácil’ (Reprodução/WTA)

A tenista brasileira Bia Haddad Maia anunciou, nesta sexta-feira (7), que fará uma pausa na carreira profissional e não disputará torneios durante o segundo semestre de 2026. Aos 30 anos, a atleta afirmou que a decisão foi amadurecida ao longo dos últimos meses e está relacionada à forma como tem se sentido em relação ao tênis.

Em publicação nas redes sociais, Bia explicou que precisava interromper temporariamente a rotina de competições para refletir sobre os próximos passos da carreira.

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“É uma decisão que venho enfrentando mentalmente há alguns meses. Não tem sido fácil a minha relação com o tênis. Queria dividir isso com vocês”, afirmou.

Bia Haddad fala sobre momento pessoal

A brasileira destacou que a pausa não representa o encerramento da carreira. Segundo ela, o período será utilizado para aprender, descobrir novos caminhos e lidar com questões que vão além do ambiente esportivo.

“É um tempo, na verdade, um até breve. Quero muito poder aprender e descobrir coisas. Tem coisas na vida que não são só externas. As decisões parecem muito fáceis de serem tomadas, mas, na verdade, são muito internas”, declarou.

Bia também contou que tentou fazer mudanças e seguir diferentes caminhos antes de chegar à decisão de se afastar temporariamente das competições.

“Fiquei lutando muito contra coisas que eram mais exteriores. De fato, fiz mudanças, tomei decisões, tentei ir por caminhos diferentes e chegou esse momento de dar essa pausa”, completou.

=A última partida de Bia Haddad aconteceu no torneio de Wimbledon. A brasileira foi eliminada na primeira rodada e chegou ao fim da competição acumulando oito derrotas consecutivas.

A sequência de resultados ocorre após uma trajetória de destaque no circuito internacional. Em 2023, Bia alcançou a semifinal de Roland Garros, seu melhor desempenho em um torneio de Grand Slam.

Carreira de Bia Haddad

A paulistana também chegou à final do WTA 1000 do Canadá, em 2022, e conquistou o WTA 500 da Coreia do Sul, em 2024.

O melhor ranking da carreira veio em junho de 2023, quando Bia alcançou a 10ª posição do mundo. Ao longo da trajetória profissional, a brasileira soma 479 vitórias e 270 derrotas, além de mais de US$ 9 milhões em premiações.

Ainda não há uma data definida para o retorno de Bia Haddad às competições. A atleta, no entanto, deixou claro que a decisão é uma pausa e não uma aposentadoria.

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