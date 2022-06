Bélgica x Holanda: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (03/06) pela Liga das Nações

Bélgica e Holanda disputam nesta sexta-feira (03/06), em partida válida pela Liga das Nações de 2022. A partida está programada para começar às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, na Bélgica. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Bélgica x Holanda?

A partida Bélgica x Holanda pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Bélgica x Holanda chegam para o jogo?

As duas equipes estão classificadas à Copa do Mundo do Qatar 2022.

FICHA TÉCNICA

Bélgica x Holanda

Liga das Nações

Local: Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, na Bélgica

Data/Horário: 03 de junho de 2022, 15h45

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Belarus x Eslováquia: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (03/06) pela Liga das Nações]]

[[(standard.Article) Liechtenstein x Moldávia: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (03/06) pela Liga das Nações]]

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Bélgica: S. Mignolet, T. Alderweireld, D. Boyata, J. Vertonghen, A. Witsel, K. de Bruyne, Y. Tielemans, E. Hazard, Y. Carrasco, T. Meunier, R. Lukaku. TÉCNICO: Roberto Martínez

Holanda: M. Flekken, M. de Ligt, V. van Dijk, N. Ake, S. Berghuis, D. Blind, T. Koopmeiners, F. de Jong, D. Dumfries, M. Depay, W. Weghorst. TÉCNICO: Louis van Gaal

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)