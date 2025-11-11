Atlético-MG anuncia a saída do CEO Bruno Muzzi e define data para anunciar novo nome

O Atlético-MG anunciou na manhã desta terça-feira, por meio de nota oficial, a saída de Bruno Muzzi do cargo de CEO da SAF atleticana. A definição em relação ao nome do profissional que vai exercer a nova função será oficializada no final desta temporada.

De acordo com o planejamento da diretoria, Muzzi vai se encarregar de comandar a transição com o seu substituto e deixa o cargo, de forma definitiva, no dia 31 de dezembro. Ele ocupava o posto desde a oficialização da SAF, que ocorreu em 2022.

"O Atlético expressa seu reconhecimento e gratidão a Bruno Muzzi pela dedicação, profissionalismo, competência e compromisso demonstrado ao longo de sua trajetória da gestão executiva da Arena MRV e da SAF do Galo", diz texto do comunicado.

No informe, o clube mineiro destacou a ainda relação com Muzzi, que "liderou o projeto da Arena MRV desde a sua concepção". "A partir de 2022 (ele) assumiu também a função de CEO contribuindo para importantes avanços institucionais, estruturais e de governança."

Em meio à mudança de comando na área diretiva, o Atlético-MG chega ao mês de novembro com dois objetivos. O primeiro é afastar de vez o risco de rebaixamento no Brasileiro. Com 43 pontos a equipe mineira está na 9ª colocação. A outra meta é sobre a possibilidade da conquista de um título internacional nesta temporada. No dia 22, o conjunto atleticano, comandado pelo técnico Jorge Sampaoli enfrenta o Lanús, da Argentina, no Paraguai, pela final da Copa Sul-Americana.