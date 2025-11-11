Atlético-MG anuncia a saída do CEO Bruno Muzzi e define data para anunciar novo nome Estadão Conteúdo 11.11.25 12h52 O Atlético-MG anunciou na manhã desta terça-feira, por meio de nota oficial, a saída de Bruno Muzzi do cargo de CEO da SAF atleticana. A definição em relação ao nome do profissional que vai exercer a nova função será oficializada no final desta temporada. De acordo com o planejamento da diretoria, Muzzi vai se encarregar de comandar a transição com o seu substituto e deixa o cargo, de forma definitiva, no dia 31 de dezembro. Ele ocupava o posto desde a oficialização da SAF, que ocorreu em 2022. "O Atlético expressa seu reconhecimento e gratidão a Bruno Muzzi pela dedicação, profissionalismo, competência e compromisso demonstrado ao longo de sua trajetória da gestão executiva da Arena MRV e da SAF do Galo", diz texto do comunicado. No informe, o clube mineiro destacou a ainda relação com Muzzi, que "liderou o projeto da Arena MRV desde a sua concepção". "A partir de 2022 (ele) assumiu também a função de CEO contribuindo para importantes avanços institucionais, estruturais e de governança." Em meio à mudança de comando na área diretiva, o Atlético-MG chega ao mês de novembro com dois objetivos. O primeiro é afastar de vez o risco de rebaixamento no Brasileiro. Com 43 pontos a equipe mineira está na 9ª colocação. A outra meta é sobre a possibilidade da conquista de um título internacional nesta temporada. No dia 22, o conjunto atleticano, comandado pelo técnico Jorge Sampaoli enfrenta o Lanús, da Argentina, no Paraguai, pela final da Copa Sul-Americana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG CEO saída COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona 11.11.25 17h57 FUTEBOL Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’ O profissional exerceu a função após saída de Felipe Albuquerque, que deixou o clube no mês de maio 11.11.25 16h52 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 SÉRIE B Presidente do Cuiabá alfineta o Remo e questiona origem de investimentos: 'Só Deus sabe de onde vem' Declaração de Cristiano Dresch é a segunda provocação da semana contra o Leão, que mantém o foco no acesso à Série A e evita responder às polêmicas 11.11.25 15h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Futebol Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem 11.11.25 10h40 ENTENDA Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado 10.11.25 20h44 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11