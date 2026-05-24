Atlético-GO x São Bernardo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/05) pela Série B Atlético-GO e São Bernardo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 24.05.26 14h01 Atlético-GO e São Bernardo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo (Instagram/acgoficial) Atlético-GO x São Bernardo disputam hoje, domingo (24/05), a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético-GO x São Bernardo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ Premium, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Atlético-GO tenta se aproximar das primeiras posições da Série B e chega embalado por uma sequência de seis partidas sem derrota. O Dragão soma 12 pontos e busca aproveitar o fator casa para seguir em recuperação na competição. Já o São Bernardo vive grande momento e lidera a Série B com 17 pontos conquistados. A equipe paulista não perde há cinco jogos e tenta manter a boa fase para seguir firme na ponta da tabela. VEJA MAIS Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão CRB vence na Ilha do Retiro e quebra invencibilidade do Sport na Série B Atlético-GO x São Bernardo: prováveis escalações Atlético-GO: Paulo Vitor; Tito, Natã e Junior Barreto; Ewerthon, Leandro Vilela, Cristiano e Gustavo Daniel; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Marrony. Técnico: Eduardo Souza. São Bernardo: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Marcão Silva, Foguinho e Dudu Miraíma; Echaporã, Daniel Amorim e Pedro Vitor. Técnico: Ricardo Catalá. FICHA TÉCNICA Atlético-GO x São Bernardo Série B do Campeonato Brasileiro Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO) Data/Horário: 24 de maio de 2026, às 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 Futebol Campanhas devem ajudar muito nas contratações 24.05.26 8h00 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 calculadora na mão Remo pode sair do Z-4 hoje? Veja a combinação que salva o Leão já nesta rodada Clube do Remo precisa vencer o Athletico-PR por goleada e torcer para uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento na 17ª rodada 24.05.26 13h39 SÉRIE A Remo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/05) pelo Brasileirão Clube do Remo e Athletico-PR jogam pela Série A Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 24.05.26 15h00