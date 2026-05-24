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Atlético-GO x São Bernardo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/05) pela Série B

Atlético-GO e São Bernardo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Atlético-GO e São Bernardo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo (Instagram/acgoficial)

Atlético-GO x São Bernardo disputam hoje, domingo (24/05), a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-GO x São Bernardo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ Premium, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Atlético-GO tenta se aproximar das primeiras posições da Série B e chega embalado por uma sequência de seis partidas sem derrota. O Dragão soma 12 pontos e busca aproveitar o fator casa para seguir em recuperação na competição.

Já o São Bernardo vive grande momento e lidera a Série B com 17 pontos conquistados. A equipe paulista não perde há cinco jogos e tenta manter a boa fase para seguir firme na ponta da tabela.

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Atlético-GO x São Bernardo: prováveis escalações

Atlético-GO: Paulo Vitor; Tito, Natã e Junior Barreto; Ewerthon, Leandro Vilela, Cristiano e Gustavo Daniel; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Marrony. Técnico: Eduardo Souza.

São Bernardo: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Marcão Silva, Foguinho e Dudu Miraíma; Echaporã, Daniel Amorim e Pedro Vitor. Técnico: Ricardo Catalá.

FICHA TÉCNICA
Atlético-GO x São Bernardo
Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
Data/Horário: 24 de maio de 2026, às 16h

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