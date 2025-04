Árbitros vão usar câmeras corporais para 'nova experiência' do torcedor no Mundial de Clubes

Maior aposta da Fifa nos últimos anos, o repaginado Mundial de Clubes vai contar com uma novidade dentro de campo. Os árbitros vão usar câmeras corporais ao longo do torneio, a ser disputado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, para oferecer "uma nova experiência" aos torcedores.

A ideia foi aprovada, em caráter de teste, pelo International Football Association Board (IFAB), a entidade guardiã das regras do futebol. "É uma grande oportunidade para oferecer ao público uma nova experiência, com imagens de um ângulo nunca visto antes", explicou Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa.

Collina indicou que algumas das imagens flagradas pelas câmeras dos árbitros serão exibidas nos telões dos jogos. Mas não deu detalhes sobre como isso acontecerá. Ele ressaltou que o dispositivo acoplado aos juízes poderão ajudar em futuros treinamentos, visando elevar a qualidade da performance da arbitragem.

"Também serve para o treinamento de árbitros, pois poder ver o que o árbitro vê é importante nas análises pós-jogo, para avaliar como uma decisão foi tomada. É uma combinação de inovação para as transmissões e aperfeiçoamento técnico", afirmou o ex-árbitro italiano.

O novo Mundial de Clubes, que reunirá 32 times ao longo de um mês no meio do ano, é considerado pela Fifa como um "marco" do futebol mundial. E a visibilidade que o torneio atrairá já preocupa os responsáveis pela arbitragem em nível global.

"Será uma competição muito, muito interessante. É a primeira vez que os melhores clubes do mundo, de cada canto do planeta, estarão reunidos", disse Collina. "Por isso, digo que é uma responsabilidade extra para nós, para a arbitragem, porque queremos que nossos árbitros estejam prontos nas melhores condições quando o torneio começar. Sabemos que um alto nível de arbitragem é essencial para o sucesso da competição."

Collina avisou que vem acompanhando as performances dos principais árbitros do mundo, pensando na futura convocação para o Mundial. "Em toda nova competição, os árbitros escolhidos terão o privilégio de fazer parte disso pela primeira vez. Tenho certeza de que todos ficarão muito felizes com a convocação. A Fifa monitora constantemente o desempenho dos árbitros em suas ligas domésticas e competições internacionais. Acompanhamos seu condicionamento físico e saúde."