Após desistência da Argentina, Copa América será disputada no Brasil

Após a desistência da Argentina em sediar a Copa América, o torneio de seleções da América do Sul será disputado no Brasil. A decisão foi anunciada na manhã desta segunda-feira pela Conmebol. A competição tem início marcado para o próximo dia 13 de junho, enquanto as sedes das partidas serão divulgadas nas próximas horas.

No último domingo, a Argentina informou que não teria condições para receber o evento por conta dos crescentes casos de Covid-19 no país. Enquanto isso, a Colômbia, que também sediaria o campeonato, vive uma intensa crise social e uma forte onda de manifestações e confrontos entre a população e a polícia.

O Brasil também vive um momento ruim com relação a pandemia do novo coronavírus. Até o último domingo, o país atingiu a marca de mais de 462 mil mortes por conta da doença. No entanto, as informações apontam que mais de 22 milhões de pessoas já tomaram duas doses da vacina contra a Covid-19.

Nas últimas horas, o Chile chegou a pintar como favorito para sediar a competição. Em maio, o presidente da Federação Chilena chegou a colocar o país andino de prontidão para receber a Copa América.

Apesar do futebol brasileiro estar acontecendo em território nacional, as competições não estão autorizadas a receber público. No entanto, a Conmebol autorizou que na final da Libertadores de 2020 entre Palmeiras e Santos levassem convidados para o Maracanã.