Após Bolsonaro indicar 'passeio' e Neymar 'cantar vitória', jornal da Argentina diz: 'Não nos subestime'

O jornal 'Olé' estampou em sua capa falas do presidente Jair Bolsonaro e do atacante Neymar, para mandar um recado: 'Não subestime a Argentina'. Os dois países se enfrentam neste domingo, na final da Copa América, com público, e o assunto vem dando o que falar.

- Bolsonaro picante: 5-0. Neymar avançou na vitória e Richarlison, que será campeão. Não subestime a Argentina - estampou o 'Olé' em sua home online.

Bolsonaro previu um atropelo: 5 a 0, e brincou com o presidente argentino Alberto Fernández, dizendo que a rivalidade entre os dois países devem ficar apenas dentro de campo.

- Eu vou adiantar o placar, 5 a 0. Fora isso, prezado Fernandez, o Brasil só estará bem se a nossa querida Argentina estiver bem. Dizer, em especial, ao presidente da Argentina, que a única rivalidade entre nós vai acontecer agora no próximo sábado, no Maracanã - disse o presidente para o chefe de estado da Argentina, que não acompanha Bolsonaro nas decisões políticas.

Já Neymar destacou que terá uma final de seus sonhos e cravou o título. Ele também criticou - e xingou - brasileiros que pretendem torcer para a argentina.

- 'Sou brasileiro com muito orgulho e muito amor'. Meu sonho sempre foi estar na Seleção Brasileira e ouvir a torcida cantando. Jamais torci e torcerei se o Brasil estiver disputando alguma coisa, seja lá qual for o esporte: concurso de modelo, Oscar ou o c... Se tem Brasil eu sou Brasil. E quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar... mas vai para o c....' - publicou Neymar.

Capa do Olé sobre a final (Foto: Reprodução/Olé)