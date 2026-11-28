A Assembleia Paraense encerrou a invencibilidade do Clube do Remo no Parazão O Liberal de Basquete Adulto Masculino. Na tarde deste sábado (28), no ginásio da Tuna Luso Brasileira, a AP venceu o Leão por 84 a 62, em confronto válido pela terceira rodada da segunda fase classificatória. Com o resultado, as duas equipes dividem a liderança da competição.
O equilíbrio marcou o primeiro quarto, com as equipes alternando a vantagem no placar e mantendo a diferença em, no máximo, dois pontos. Nos instantes finais, o Remo conseguiu abrir um ponto de frente e fechou o período em 23 a 22.
A reação assembleiana começou no segundo quarto. Com melhor aproveitamento ofensivo, a AP virou o jogo e chegou a abrir quatro pontos de vantagem, a maior diferença sofrida pelo Remo até então no campeonato. Nos minutos finais, o time manteve o ritmo e ampliou a distância no placar, fechando a parcial em 43 a 30. O ala Alisson foi um dos destaques da equipe.
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A superioridade da AP ficou ainda mais evidente no terceiro período. Mesmo com o Remo tentando reagir, a equipe assembleiana manteve a intensidade e contou com a força ofensiva de Danilo e Chupeta para ampliar a vantagem. A diferença chegou a 24 pontos, e a AP encerrou o quarto em 67 a 44.
No último período, a Assembleia Paraense administrou o resultado e chegou a abrir 28 pontos de vantagem. O Remo ainda conseguiu diminuir a diferença, mas não ameaçou a vitória adversária. Com o placar final de 84 a 62, a AP conquistou um resultado importante na disputa pela liderança. Apesar da derrota, o Remo permanece na primeira colocação, ao lado da AP. Os dois clubes somam seis vitórias e uma derrota em sete partidas, totalizando 13 pontos cada.
Próximos jogos
A disputa pela liderança continua nesta segunda-feira (30), quando Paysandu e Assembleia Paraense se enfrentam no ginásio Moura Carvalho, pela quarta rodada da segunda fase classificatória.
A etapa será encerrada no dia 4 de dezembro, com o confronto entre Tuna Luso e JP8, no ginásio da Tuna. Na sequência, começam as finais do campeonato, previstas para o período de 5 a 14 de dezembro, em uma série melhor de cinco partidas.