Tuna Luso abre seletiva para formar equipes de basquete da temporada 2027

Peneira masculina será realizada neste sábado (28), em Belém, com avaliações para atletas do Sub-12 ao Sub-22; processo é conduzido em parceria com CEC e Avantra

A Tuna Luso Brasileira realiza neste sábado (28) a primeira etapa do processo seletivo para formação das equipes masculinas de basquete da temporada 2027. A peneira será realizada no ginásio do clube, em Belém, com avaliações divididas por categorias e faixas etárias. As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (27), às 18h, pela plataforma Sympla, ou enquanto houver vagas disponíveis.

A seletiva contempla atletas das categorias Sub-12, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 e Sub-22. As atividades começam às 9h, com os nascidos em 2015 e 2016. Às 10h30, será a vez dos atletas de 2013 e 2014. Já às 14h, participam os nascidos em 2010, 2011 e 2012, nas categorias Sub-15 e Sub-17. Para os interessados nas equipes Sub-19 e Sub-22, a primeira fase está prevista para as 14h45.

A segunda etapa para essas últimas categorias será realizada durante os treinamentos das equipes, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Durante a avaliação, os participantes serão submetidos a atividades práticas e jogos. A comissão técnica observará fundamentos do basquete, leitura de jogo, atitude e potencial de desenvolvimento. Os atletas pré-selecionados serão convidados para treinamentos de observação, com datas e orientações comunicadas individualmente.

O projeto Tuna Basketball reúne a tradição esportiva da Tuna Luso Brasileira, a gestão e o desenvolvimento de projetos da CEC (Conecta Elite Court) e a metodologia de formação da Avantra. A parceria tem como objetivo desenvolver o basquetebol desde as categorias de base até a equipe adulta, integrando formação técnica, preparação física e oportunidades de participação em competições.

A proposta também busca oferecer um ambiente organizado e acolhedor, com valorização da disciplina, do trabalho em equipe e da evolução contínua dos atletas.

VEJA MAIS

A inscrição para a peneira custa R$ 39,90, em taxa única válida para todas as etapas do processo. O cadastro deve ser feito pelo responsável legal no caso de menores de 18 anos. Após a confirmação do pagamento, a plataforma Sympla enviará o ingresso digital ao e-mail informado.

Os participantes devem comparecer com 30 minutos de antecedência, levando documento de identificação, ingresso digital, camiseta, short, tênis adequado para a modalidade e garrafa de água. O acesso será pela portaria principal do clube, localizado na avenida Almirante Barroso, 4110, no bairro do Souza.

Além da seletiva, o sábado também terá programação pelo Campeonato Paraense de Basquete. A partir das 17h, o ginásio recebe rodada dupla, com AP contra Remo e, na sequência, Tuna Luso diante do Paysandu.

Serviço

Peneira masculina do Tuna Basketball