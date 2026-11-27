André Henning e jornalista do Grupo Liberal citam desejo da torcida do Remo

Mateus Miranda enviou mensagem ao narrador durante transmissão ao vivo no YouTube e comentou sobre o desejo da torcida do Remo de ver o Corinthians rebaixado

O jornalista Mateus Miranda, do Grupo Liberal, foi citado pelo narrador esportivo André Henning durante uma transmissão ao vivo no canal da TNT Sports Brasil, no YouTube, na quinta-feira (26). Durante a live, o comunicador leu uma mensagem enviada pelo profissional paraense sobre a torcida do Remo e o desejo de ver o Corinthians rebaixado.

Ao apresentar a mensagem, André Henning identificou Mateus como jornalista que atua em Belém. "O Mateus Miranda, que é jornalista lá em Belém, tá me mandando uma mensagem aqui", disse o narrador.

Na sequência, Henning compartilhou com os participantes da transmissão o conteúdo enviado pelo jornalista. "[Mateus] tá falando que a torcida do Remo tá querendo muito que o time rebaixe o Corinthians", disse o apresentador da TNT Sports Brasil.

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A informação provocou uma conversa durante a live sobre a relação entre torcidas e a possibilidade de existir uma espécie de apoio entre clubes em determinadas situações.

A bancada, composta por Henning, Ricardinho Martins e Piero Fiorelli, ponderou que a ideia de torcida amiga não se aplicaria necessariamente ao caso: "Não tem esse negócio de torcida amiga nessa hora".