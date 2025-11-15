Alcaraz derrota Auger-Aliassime, avança à 1ª decisão de ATP Finals e enfrenta Sinner Estadão Conteúdo 15.11.25 19h38 O espanhol Carlos Alcaraz avançou à final do ATP Finals pela primeira vez na carreira neste sábado, em Turim, ao vencer o canadense Felix Auger-Aliassime por 2 a 0 (6/2 e 6/4) em 1h23. Seu rival neste domingo pelo título do torneio que reúne os oito melhores da temporada será o italiano Jannik Sinner. Já garantido como líder do ranking ao final da temporada, Alcaraz disse após a vitória que estava se sentido bem, como se pudesse fazer tudo em quadra. "Não importava se eu jogava uma direita na paralela ou uma esquerda na paralela, eu sentia que tudo ia entrar. Acho que essa confiança me ajudou durante toda a partida, pressionando-o ao limite, forçando-o a fazer algo diferente", afirmou o tenista de 22 anos. Primeiro espanhol a chegar à final do ATP Finals desde Rafael Nadal em 2013, Alcaraz tenta encerrar o jejum de seu País, que conquistou o título do torneio pela última vez em 1998, com Alex Corretja. Seu obstáculo nesta missão será um velho conhecido. Os números 1 e 2 do mundo dominaram o circuito em 2025. Dividiram os quatro Grand Slams da temporada e 13 títulos, incluindo quatro troféus de Masters 1000. No confronto direto, Alcaraz leva vantagem de 4 a 1 na temporada (10 a 5 no geral), mas desta vez Sinner joga em casa. Além disso, o italiano acumula 30 vitórias consecutivas em quadras cobertas. "É ótimo enfrentar Jannik", afirmou o espanhol. "Contra ele, vou tentar abordar a partida de uma maneira diferente. Mais foco, e sei que preciso executar meu plano A se quiser vencê-lo. Acho que ambos elevaremos nosso nível ao máximo, o que é ótimo para o público." Com apenas um set cedido até chegar às semifinais, Alcaraz dominou a primeira parcial contra Auger-Aliassime, com 13 winners (bolas vencedoras) e apenas dois erros não forçados. No segundo set, conseguiu uma quebra no décimo game, quando o canadense cometeu quatro erros não forçados. Foi o quinto triunfo do espanhol em oito partidas contra Auger-Aliassime, que encerra a temporada na quinta posição do ranking. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP Finals Carlos Alcaraz Felix Auger-Aliassime COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00