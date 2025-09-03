Al-Hilal segura Marcos Leonardo até limite da janela e frustra plano do São Paulo por atacante Estadão Conteúdo 03.09.25 0h03 O São Paulo fecha a janela de transferências sem um substituto para André Silva no ataque. A diretoria tentou até os últimos momentos fechar a chegada de Marcos Leonardo junto ao Al-Hilal. O clube saudita, porém, não chegou a um acordo com os são-paulinos. André Silva, que já substituía Calleri, também lesionado, se machucou diante do Atlético-MG pelo Brasileirão. O São Paulo também perdeu Ryan Francisco e se viu sem opções para o comando do ataque. O clube chegou a alinhar os termos com Marcos Leonardo, que ficou fora dos inscritos do Al-Hilal para a Liga Saudita, por causa do limite de estrangeiros por time. O negócio seria no formato de empréstimo, já que o São Paulo não pode aportar valores em contratações segundo seu controle financeiro. Os custos teriam de ser divididos entre os dois clubes. Esse fator se tornou empecilho para a negociação. Um possível empréstimo do jogador brasileiro ao Al-Shabab também era uma possibilidade que competia com a vinda dele para o País. O São Paulo até anunciou o retorno de Emiliano Rigoni, mas o argentino chega para reforçar outras posições que não a de centroavante. Ganha força, então, a possibilidade de Luciano atuar na função, como tem feito em testes de Hernán Crespo nos últimos jogos. Contra o Cruzeiro, o camisa 10 fez dupla com Ferreirinha na frente, sendo o jogador de referência na área. Aos 22 anos, Marcos Leonardo foi um dos destaques do Al-Hilal no Mundial de Clubes. Com quatro gols marcados em cinco jogos, ele dividiu a artilharia da competição ao lado de Ángel Di María, do Benfica, Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, e Gonzalo García, do Real Madrid. Um retorno ao Brasil também tem como objetivo a convocação do atacante à seleção brasileira. Marcos Leonardo vivia a expectativa de ser relacionado por Carlo Ancelotti para as partidas contra Chile e Bolívia nas Eliminatórias, mas ficou fora do corte final. Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo deixou o Brasil em 2023, para defender o Benfica, de Portugal. Após um ano na Europa, rumou ao Al-Hilal em 2024. Em sua primeira temporada na Arábia Saudita, marcou 17 gols em 24 jogos do Campeonato Saudita. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Brasileirão São Paulo FC Al-Hilal Marcos Leonardo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Al-Hilal segura Marcos Leonardo até limite da janela e frustra plano do São Paulo por atacante 03.09.25 0h03 Willian recua após dizer 'nunca mais' para o Brasil na saída do Corinthians e acerta com Grêmio 03.09.25 0h03 MERCADO Remo e Paysandu encerram janela de transferências com quatro contratações cada Enquanto o Leão tenta se aproximar do G4 da Série B e sonha com o acesso, o Papão busca alternativas ofensivas para reagir na lanterna da competição e evitar o retorno à Série C 02.09.25 21h51 Futebol Remo é o time com maior arrecadação líquida na Série B, aponta levantamento Os dados divulgados pelo site Sr. Goool mostram que oLeão Azul está à frente dos grandes clubes da Segundona, como Athletico-PR, Coritiba e Goiás 02.09.25 18h44