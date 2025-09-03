Capa Jornal Amazônia
Al-Hilal segura Marcos Leonardo até limite da janela e frustra plano do São Paulo por atacante

Estadão Conteúdo

O São Paulo fecha a janela de transferências sem um substituto para André Silva no ataque. A diretoria tentou até os últimos momentos fechar a chegada de Marcos Leonardo junto ao Al-Hilal. O clube saudita, porém, não chegou a um acordo com os são-paulinos.

André Silva, que já substituía Calleri, também lesionado, se machucou diante do Atlético-MG pelo Brasileirão. O São Paulo também perdeu Ryan Francisco e se viu sem opções para o comando do ataque.

O clube chegou a alinhar os termos com Marcos Leonardo, que ficou fora dos inscritos do Al-Hilal para a Liga Saudita, por causa do limite de estrangeiros por time. O negócio seria no formato de empréstimo, já que o São Paulo não pode aportar valores em contratações segundo seu controle financeiro.

Os custos teriam de ser divididos entre os dois clubes. Esse fator se tornou empecilho para a negociação. Um possível empréstimo do jogador brasileiro ao Al-Shabab também era uma possibilidade que competia com a vinda dele para o País.

O São Paulo até anunciou o retorno de Emiliano Rigoni, mas o argentino chega para reforçar outras posições que não a de centroavante. Ganha força, então, a possibilidade de Luciano atuar na função, como tem feito em testes de Hernán Crespo nos últimos jogos. Contra o Cruzeiro, o camisa 10 fez dupla com Ferreirinha na frente, sendo o jogador de referência na área.

Aos 22 anos, Marcos Leonardo foi um dos destaques do Al-Hilal no Mundial de Clubes. Com quatro gols marcados em cinco jogos, ele dividiu a artilharia da competição ao lado de Ángel Di María, do Benfica, Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, e Gonzalo García, do Real Madrid.

Um retorno ao Brasil também tem como objetivo a convocação do atacante à seleção brasileira. Marcos Leonardo vivia a expectativa de ser relacionado por Carlo Ancelotti para as partidas contra Chile e Bolívia nas Eliminatórias, mas ficou fora do corte final.

Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo deixou o Brasil em 2023, para defender o Benfica, de Portugal. Após um ano na Europa, rumou ao Al-Hilal em 2024. Em sua primeira temporada na Arábia Saudita, marcou 17 gols em 24 jogos do Campeonato Saudita.

