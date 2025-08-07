Abel nega aplauso irônico em resposta a xingamentos da torcida do Palmeiras: Pedi apoio Estadão Conteúdo 07.08.25 8h33 As palmas de Abel Ferreira em respostas aos xingamentos que ouviu da organizada do Palmeiras não foram irônicas, garantiu o treinador em curta e objetiva entrevista que deu após nova derrota para o Corinthians que derrubou o time alviverde da Copa do Brasil "Ei, Abel, vai tomar no c*", gritaram os torcedores da Mancha Alviverde ainda antes do apito final. Abel reagiu com palmas "de apoio", conforme ele argumentou. "Registrei, ouvi e em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, ironizei", explicou o português. "Pedi simplesmente apoio. Já disse várias vezes: o que peço aos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis". "Vocês sabem que eu sempre digo: os torcedores têm uma função muito específica. 'Como homem que sou, tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio. Mas entendo perfeitamente a cobrança. Ficamos todos desiludidos", completou. Ele repetiu algumas vezes na entrevista que não quer que seja jogada lenha na fogueira do Palmeiras, uma metáfora para explicar que tentará fazer a pressão não crescer ainda mais depois da queda para o Corinthians e que não vê cenário de terra arrasada. "Agora cabe a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, decidir se vamos olhar para aquilo que se passa nos nossos vizinhos ao lado e querer colocar lenha na fogueira num clube que, há 10, 15 anos, estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas", afirmou, evocando o discurso de sua chefe, Leila Pereira, que costumeiramente lembra do passado amargo do clube para justificar os insucessos recentes. "Como sempre fizemos aqui, é continuarmos a estar juntos." Ele foi conciso ao responder mais uma vez sobre o desejo da diretoria de renovar seu contrato até o fim de 2027. "Sinceramente, não é a altura certa para pensar nisso. Não é este o momento certo". Sem a Copa do Brasil, o Palmeiras direciona seu foco ao Brasileirão e à Libertadores, nos quais têm compromisso na próxima semana. No domingo, encara o Ceará no Allianz Parque. Na quinta-feira, viaja a Lima, no Peru, para enfrentar o Universitário no primeiro jogo das oitavas do torneio continental. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Palmeiras Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIORES PÚBLICOS Remo é o segundo time que mais leva torcedores como visitante na Série B; Paysandu também se destaca Remo aparece em seis dos 10 jogos com maior presença de torcedores visitantes; Paysandu figura em duas partidas da lista 06.08.25 16h35 SÉRIE B 'Foi um conjunto de erros', diz Nathan Santos sobre derrota do Remo para a Ferroviária Lateral comentou falha no primeiro gol, avaliou último jogo e projetou confronto contra o América-MG, no sábado (9) 06.08.25 15h34 Mercado Remo confirma empréstimo do zagueiro Ivan Alvariño para adversário na Série B Jogador atuou apenas em 14 partidas pelo Leão Azul 06.08.25 12h27 Freguês?! Paysandu mantém tabu de 7 anos sem perder para o Vila Nova em Belém; confira Times entram em campo nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu 06.08.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 07.08.25 7h00 BAD BOY? 'Jamais vou deixar de fazer falta por causa de meme', diz Leandro Vilela, volante do Paysandu Entre perguntas sobre a preparação para o duelo contra o Vila Nova, na próxima segunda-feira (11), na Curuzu, o foco recaiu mesmo sobre a fama de 'jogador que gosta de bater'. Atleta é o líder em cartões entre todas as divisões. 06.08.25 20h01 SITUAÇÃO COMPLICADA Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" 06.08.25 19h33 EX-AMOR Vila Nova conta com ex-bicolores no elenco para enfrentar o Paysandu na Curuzu O atacante Ruan Ribeiro e o volante João Vieira, hoje no time goiano, já defenderam o Papão nas temporadas recentes e viveram momentos marcantes com a camisa alviceleste 06.08.25 21h54