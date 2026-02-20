Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar

Especialista alerta sobre exagero no uso de telas na infância

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda que crianças menores de 2 anos não sejam expostas a telas

O Liberal
fonte

O tempo excessivo em frente às telas pode significar longos períodos em posição estática, sobrecarregando a região lombar e a cervica (Reprodução)

Ficar sentado ou deitado mexendo no celular ou tablet é uma rotina que sobrecarrega o corpo. Com as mudanças geracionais na forma de brincar, que está cada vez mais voltada para as telas e menos para o movimento, as crianças acabam adotando uma rotina repleta de hábitos inadequados, que sobrecarregam o corpo, especialmente durante as férias. 

Um exemplo é a meta-análise do estudo Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), publicada no Journal of Pain, que indica uma tendência preocupante de crescimento para a dor nas costas entre adolescentes: em 2002, 18% sofriam com o problema, percentual que cresceu para 22% em 2018. Atualmente, dados do CETIC.br, a partir da pesquisa TIC Domicílios 2023, indicam que 23% das crianças com menos de 6 anos já haviam utilizado a internet em 2024, contra 11% em 2015, evidenciando um crescimento significativo do contato com telas ainda na primeira infância. Um sinal de que os hábitos e a convivência com dispositivos digitais se tornam cada vez mais comuns. 

VEJA MAIS

image Zuckerberg nega desenvolver redes sociais para viciar jovens em telas
Ele falou durante julgamento histórico que acusa Meta e Google

[[(standard.Article) Mídia e tecnologia transformam a experiência do Círio, diz a jornalista Regina Alves]]

image TV faz bem? Estudo revela que assistir pode melhorar concentração, mas redes sociais atrapalham
Pesquisa feita na Austrália mostra que até três minutos de uso já alteram foco, humor e energia em jovens

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda que crianças menores de 2 anos não sejam expostas a telas. Entre 2 e 5 anos, o uso deve ser limitado a até uma hora por dia; de 6 a 10 anos, a até duas horas diárias; e, entre 11 e 18 anos, o tempo de tela não deve ultrapassar três horas por dia, considerando televisão e videogames. Ultrapassar esses limites pode resultar em dores e outras complicações, alerta o fisioterapeuta e coordenador do curso de Fisioterapia da Wyden, Rafael Marinho. 

O especialista explica que, entre as queixas mais comuns de crianças e adolescentes, estão dores repentinas nas costas e desconforto na região torácica. “Paralelamente a isso, esses jovens podem apresentar dificuldade respiratória, devido à rigidez da caixa torácica, ou até desconforto na região do estômago, já que essa estrutura pode acabar comprimindo órgãos”, complementa Rafael, reforçando a necessidade de atenção redobrada e da adoção de medidas para mudança de hábitos, caso os sinais sejam identificados. 

Hábitos ruins 

O tempo excessivo em frente às telas pode significar longos períodos em posição estática, sobrecarregando a região lombar e a cervical. Além disso, a posição curvada ao mexer nos dispositivos eletrônicos exige esforço excessivo da região torácica, dos ombros e do pescoço. Rafael também chama atenção para as mãos, já que o uso de computadores, videogames, celulares e outros dispositivos demanda bastante dessa parte do corpo, principalmente dos polegares e do punho. 

Para o período de férias, o fisioterapeuta recomenda reduzir e equilibrar o tempo que crianças e adolescentes passam em frente aos games e ao celular, além de incentivar atividades que promovem movimento e gasto de energia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

uso de telas
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda