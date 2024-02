Exercício mental ajuda a manter o cérebro ativo, aponta especialista

Manter uma alimentação regrada e realizar exercícios físicos regularmente são práticas fundamentais para garantir a saúde no geral, no entanto para garantir um bom funcionamento do corpo humano também é importante não descuidar dos cuidados com a saúde do cérebro. O órgão está ligado diretamente ao desenvolvimento das atividades diárias de todo ser humano, desde a coordenação dos movimentos até exercícios cognitivos mais complexos.

De acordo com o neurologista Antônio Matos, os cuidados com a saúde cerebral precisam começar desde cedo, tendo em vista que, ao longo dos anos, o órgão diminui a produção de neurônios. “A saúde do nosso cérebro deve ser cuidada todo dia, a partir do momento em que a gente acorda”, afirma

O especialista explica que durante a infância, a adolescência e até mesmo na fase adulta o corpo humano é rico em produção neurogênica. “Na terceira idade é onde eles vão diminuindo em função e números. Então, a gente pode ter necessidade de passar por períodos em que a saúde do nosso cérebro não vai estar boa. Para ficar longe disso, nós sempre temos que estimular o estado de saúde que ajuda, logicamente, o cérebro a ficar em plena atividade”, destaca.

O médico reforça que manter um estilo de vida equilibrado - respeitando a quantidade de horas de sono que o corpo precisa; alimentação saudável e atividades físicas - é essencial para prevenir doenças neurológicas. “Nós temos que cuidar das nossas relações pessoais, do nosso ambiente de trabalho e ainda dos nossos fatores biológicos: evitar tabagismo e alcoolismo, cuidar do nosso colesterol, evitar utilizar drogas lícitas ou ilícitas, evitar o consumo de ultraprocessados, corantes e adoçantes. Tudo isso nos leva ao cérebro bem melhor e deve ser feito desde quando a gente nasce”, alerta.

Existem doenças neurológicas que são inevitáveis, como as genéticas ou neurodegenerativas. Porém, doenças como o Acidente Vascular Cerebral (AVC) - popularmente conhecido como "derrame - podem ser prevenidas a partir de um estilo de vida balanceado, que controle os fatores de risco vasculares. Somente em 2022, o Pará registrou 5.597 internações e mais de 900 óbitos em decorrência de AVC, de acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares do DataSUS. A doença é a segunda que mais causa mortes e a principal responsável por incapacitação no Brasil.

Fazer um curso de idiomas, pinturas, aprender a tocar um instrumento musical, jogar, ler, assistir filmes complexos e até mesmo praticar exercícios de palavras cruzadas são algumas atividades alternativas que podem ajudar a manter o cérebro ativo e previnir eventuais danos à saúde. O estímulo cerebral ajuda a manter os funcionamentos, a formar e não perder conexões. A aposentada Keila Dominguez, 60, conta que começou a fazer palavras cruzadas assim que deu início à jornada como professora. “Já tem muitos anos que faço, até perdi as contas. Mas, particularmente eu gosto muito, principalmente do nível médio e até do difícil”, diz.

Keila Domiguez, 60, faz palavras cruzadas diariamente (Foto: Reprodução)

A também professora aposentada Judeny Leal, 85 anos, conta que nunca deixou de lado o hábito de ler, mesmo após deixar de trabalhar nas salas de aula. Ela diz que há mais de 30 anos pratica palavras cruzadas, após um médico indicar a atividade como um bom exercício para a memória. “Ajuda muito, hoje estou com 85 anos e me sinto muito bem, com o cérebro funcionando perfeitamente”, afirma.

Além disso, a idosa busca outras maneiras de exercitar a mente. Judeny conta que se sente muito bem e ativa, com o auxílio das movimentações diárias. “Eu ainda tenho outras atividades: da manhã ao meio-dia eu gosto de trabalhar com a minha casa. Depois eu vou me deitar, aí eu já pego o meu ‘livrinho’ e vou trabalhar com ele; sento aqui na calçada à tarde e vou trabalhar com ele, fico até a noite assistindo televisão e olhando meu livrinho”, descreve ela.

Dicas para manter a saúde do cérebro em dia:

Mantenha uma alimentação balanceada;

Pratique exercícios físicos regularmente;

Priorize qualidade do sono;

Evite bebidas alcoólicas e tabagismo;

Reduza a ingestão de açúcar, sódio e ultraprocessados;

Faça atividades que estimulem a atividade cerebral;

Vá ao médico com frequência.