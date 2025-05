Entre batalhas e sonhos: Samuel desafia a paralisia cerebral e inspira com sua luta pela vida

A história de Samuel Estevão Cecim Marçal, de 17 anos, é um verdadeiro testemunho de resistência, amor e superação. Conhecido por todos como Samuca, o adolescente nasceu prematuro extremo, com apenas cinco meses de gestação, e desde então tem enfrentado os desafios da paralisia cerebral com uma força que inspira todos ao seu redor.

"Ele nasceu com cinco meses. Eu tenho o que os médicos chamam de colo uterino incompetente — meu colo se abre antes do tempo. Por causa disso, acabei perdendo uma filha com cinco meses, e com ele, infelizmente, a situação não foi diferente. Na época, fiz uma cerclagem para tentar segurá-lo e passei três meses de cama. Mesmo assim, ele nasceu prematuro, com cinco meses. Só sete meses depois é que veio o diagnóstico de paralisia cerebral. Desde então, estamos nessa luta", conta a mãe, Miriam Cecim Pereira.

Desde o diagnóstico, ainda nos primeiros meses de vida, Samuel passou por oito cirurgias importantes. Cada uma delas teve como objetivo garantir mais qualidade de vida e preservar ao máximo sua mobilidade. Para cuidar dele integralmente, Miriam se dedica exclusivamente ao filho. Já o pai,Charles Estevão da Silva Marçal, divide seus dias entre dois empregos — como motorista de aplicativo e vigilante — e os momentos em que pode estar com o filho.

VEJA MAIS

“Desde que soubemos da condição do Samuel, sempre tive fé e sonhei com a recuperação dele. Eu creio, em nome de Jesus, que só partirei desta vida depois de ver meu filho andar”, diz Charles.

Para cuidar dele integralmente, Miriam se dedica exclusivamente ao filho. Já o pai, Charles Estevão da Silva Marçal, divide seus dias entre dois empregos — como motorista de aplicativo e vigilante — e os momentos em que pode estar com o filho (Thiago Gomes/ O Liberal)

Apesar das limitações físicas causadas pela paralisia cerebral, Samuel tem uma vida ativa e cheia de personalidade. Gosta de ouvir música, é fã de futebol e de videogame e adora conversar. Tem um senso de humor aguçado e um olhar atento para o mundo.

“Ele adora futebol e ama ir para a escola. Vai todos os dias e chega em casa por volta do meio-dia. À tarde, faz as sessões de fisioterapia. No fim de semana, os amiguinhos vêm para cá — ele tem muitos amigos, graças a Deus. A gente sai, faz o que é possível junto com ele. Ele é uma criança muito ativa, feliz e alegre", conta Miriam, com orgulho.

Agora, Samuca enfrenta um novo desafio: uma cirurgia de correção de escoliose, marcada para o dia 24 de junho, em São Paulo. A curvatura da coluna já chegou a 77 graus, o que vem comprimindo seus órgãos e causando desconfortos que afetam diretamente sua saúde e qualidade de vida.

Graças à mobilização da família e de pessoas que se comoveram com a história de Samuel, os custos da cirurgia foram garantidos. No entanto, a luta ainda não terminou. Samuel precisará permanecer cerca de dois meses em São Paulo para se recuperar, e a mãe precisará acompanhá-lo durante todo esse período.

"A realidade em São Paulo é bem diferente da nossa. A previsão é que ele fique pelo menos dois meses lá para o pós-operatório e todas as consultas necessárias. O médico quer que ele passe por avaliação com o anestesista da equipe, cuja consulta custa R$ 800. Ele também vai precisar de no mínimo três sessões de fisioterapia por semana, com a profissional indo até onde estiverem hospedados. Cada sessão custa R$ 250, o que dá cerca de R$ 3.000 por mês. Além disso, ainda teremos os custos com transporte, hospedagem e alimentação."”, explica o pai.

Charles reforça que nada é em benefício próprio, mas tudo é por Samuel. O único desejo da família é que ele tenha o melhor tratamento possível e uma recuperação tranquila. “O meu sonho é que, quando chegar a minha hora de partir, ele esteja bem estruturado e possa ter uma vida digna. Afinal, todos nós precisamos de dignidade. Só isso: dignidade”, afirma.

Quem quiser conhecer mais sobre a história de Samuel, acompanhar seu dia a dia ou oferecer algum tipo de ajuda, pode acessar as redes sociais dele (@ajudeosamuca), onde a família compartilha atualizações, vídeos e momentos da rotina do Samuca.

“Contamos com vocês. Cada gesto de carinho fortalece o nosso caminho. E o Samuel merece tudo isso”, completa Miriam.