Enem 2025: atendimento especializado deve ser solicitado até esta sexta-feira (6)

Estudantes com deficiência, transtornos, gestantes e lactantes, pessoas com transtorno do espectro autista e têm até esta sexta-feira, 6 de junho, para solicitar atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Essa é a mesma data em que termina as inscrições para o exame. O objetivo principal desse atendimento especializado é garantir a igualdade de oportunidades e proporcionar condições adequadas para todos os participantes que realizarem a prova. A solicitação deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante.

Como solicitar o atendimento

Para garantir o direito ao atendimento especializado, é fundamental que o estudante siga alguns passos importantes durante o processo de inscrição. Ele deve acessar a Página do Participante do Enem 2025 e procurar pela opção específica de solicitação de atendimento especializado.

Em seguida, é crucial preencher corretamente todos os dados referentes à sua condição ou necessidade, seja ela uma deficiência, tdah, gravidez ou amamentação. Um passo decisivo e obrigatório é anexar um laudo médico válido que comprove a condição alegada.

É preciso ter atenção redobrada à documentação, pois o laudo médico deve atender a especificações rígidas para ser aceito. O documento precisa estar em um dos seguintes formatos: PDF, PNG ou JPG, e o arquivo não pode ultrapassar o tamanho de 2MB.

Além disso, é essencial que o laudo seja legível, completo e sem rasuras, pois documentos incompletos ou ilegíveis podem resultar na reprovação da solicitação. Garantir o atendimento especializado é um direito fundamental que permite a milhares de estudantes em todo o país realizar o Enem com mais tranquilidade e equidade. Portanto, é imprescindível não perder o prazo final de 6 de junho.

TEA

Nos casos específicos de candidatos com transtorno do espectro autista, além da documentação acima, precisa anexar a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) no momento da inscrição. É fundamental que o documento seja anexado até o fechamento do prazo de inscrição do Enem 2025 para que a solicitação seja validada. A inclusão da CIPTEA como comprovação é um avanço para agilizar o processo e garantir o suporte necessário a esses candidatos.

Fique atento aos prazos e garanta que toda a documentação esteja em ordem para aproveitar o benefício do atendimento especializado.

Serviço:

Prazo final para solicitar atendimento especializado no Enem 2025 : 6 de junho, mesmo prazo do fim das inscrições geral do Enem.

Onde solicitar: O pedido é feito exclusivamente pela Página do Participante durante a sua inscrição.

Para saber mais, acesse: gov.br/inep

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)