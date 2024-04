Vale abre vagas para recém-formados em engenharia no Pará; preferência é por mulheres

Pessoas recém-formadas em engenharia podem concorrer ao processo seletivo aberto pela Vale, que vai preencher 23 vagas preferenciais para mulheres distribuídas em municípios de três estados: Espírito Santo, Minas Gerais e Pará.

As oportunidades são para profissionais em início de carreira que desejam se desenvolver por meio de atividades práticas e interação com equipes experientes. As inscrições vão até 28 de abril e podem ser feitas pelo site da empresa.

O requisito para candidatura é que os profissionais tenham se formado entre janeiro de 2022 e julho de 2024. O processo seletivo será online e contará com painel com lideranças e entrevistas. As vagas são para regime de trabalho presencial e a previsão de contratação é julho deste ano.

Os selecionados terão benefícios no padrão de empregados da Vale: Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR); assistência médica e hospitalar, odontológica, farmacológica e vacinas; e planos de saúde para familiares de empregados ou para o próprio empregado, em caso de aposentadoria ou desligamento (Pasa).

Além disso, terão direito a Previdência privada; vale-alimentação e vale-refeição ou refeições no trabalho concedidas em restaurantes industriais; reembolso creche ou auxílio-babá para empregadas; transporte fretado ou vale-transporte; e Gympass.

Desenvolvimento da carreira

Segundo a analista de Recursos Humanos da Vale, Luciana Farah, a empresa quer atrair talentos em início de carreira e oferecer a essas pessoas oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. "Pretendemos, também, seguir contribuindo para o avanço da representatividade de mulheres e com a construção de um ambiente cada vez mais inclusivo", afirma.

Na opinião da engenheira de planejamento Gabriela Barroso, que atua em Parauapebas, no Pará, iniciar a carreira em uma área da Vale é uma oportunidade de entrar em contato com as mais diversas esferas da engenharia, conhecer projetos e processos multidisciplinares e transformar em produto as teorias aprendidas na universidade.

Na empresa há quatro anos, ela acompanha de perto o avanço da Vale na jornada de diversidade e inclusão. "A Vale tem buscado a cada dia evoluir não apenas com conscientizações sobre o tema, mas com ações afirmativas que visam garantir a inclusão desde os processos de contratação até a melhoria no dia a dia do trabalho, desenvolvendo políticas e treinamentos que objetivam melhorar a vida não apenas de seus empregados, mas gerar impacto na sociedade onde estamos inseridos", detalha.

Já Aline Ferreira, engenheira que atua em Canaã dos Carajás, também no Pará, ressalta que um dos grandes atrativos da mineradora é o investimento em promoção do conhecimento e capacitação de seus empregados. "Iniciar a carreira na Vale é uma excelente oportunidade de crescimento e aprendizado. Temos acesso aos melhores softwares e tecnologias que auxiliam o nosso trabalho, bem como aos profissionais mais gabaritados do mercado", avalia.

Avanço na representatividade

A empresa encerrou o ano de 2023 com cerca de 7.500 empregadas a mais do que em 2019, quando estabeleceu a meta de dobrar a representatividade de gênero na força de trabalho. O objetivo é chegar a 26% de mulheres até 2025 e construir um ambiente cada vez mais inclusivo, com oportunidades equânimes e onde as pessoas possam se desenvolver e ser quem elas são.

Desde que estabeleceu o compromisso público de ampliar a representatividade de gênero, a empresa tem focado na atração, retenção e valorização das mulheres por meio de ações afirmativas e com oportunidades de crescimento na carreira. O trabalho é combinado com o fomento da inclusão.