Siderúrgica está com diversas vagas de emprego abertas em Marabá; confira as oportunidades

A SINOBRAS, uma das empresas do Grupo Aço Cearense, abriu diversas vagas de emprego no município de Marabá, sudeste do Pará. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de agosto. Todas as vagas são afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência (PcD).

As vagas são para os cargos de:

Analista Contábil Pleno,

Analista de Cadastro Jr,

Analista HRBP Jr,

Analista HRBP Sr,

Comprador de Materiais Jr,

Comprador Diversos Jr,

Comprador Internacional Pleno,

Engenheiro Mecânico Pleno,

Estagiário,

Mantenedor Elétrico,

Mantenedor Mecânico,

Operador e Planejador Jr.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site do grupo, clicar em contatos, acessar o “Trabalhe Conosco”, clicar na vaga desejada e realizar a inscrição. Os candidatos selecionados serão contatados para o processo seletivo e seguirão para as próximas etapas do processo, como testes, entrevistas e exames médicos. Todas as etapas de seleção são eliminatórias.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)