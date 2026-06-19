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Semas abre processo seletivo com 16 vagas e salários de até R$ 2,3 mil; veja como participar

Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

Thaline Silva*
fonte

Salários variam entre R$ 1.528,25 e R$ 2.318,08, podendo haver acréscimo de vantagens legais (Divulgação / Semas)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) publicou dois editais de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior.

As inscrições para ambos os processos serão realizadas no dia 22 de junho de 2026, exclusivamente em plataforma Sipros.

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Seleções 

O PSS nº 5/2026 oferta quatro vagas para as funções de assistente ambiental e analista ambiental. A remuneração varia entre R$ 1.528,25 e R$ 2.318,08, podendo haver acréscimo de vantagens legais. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com carga diária de seis horas.

Já o PSS nº 4/2026 disponibiliza 12 vagas para assistente ambiental, analista ambiental e analista de informática, também com salários entre R$ 1.528,25 e R$ 2.318,08, conforme o cargo.

Requisitos

• Idade mínima de 18 anos
• Regularidade com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável)
• Não possuir condenação criminal com trânsito em julgado
• Formação compatível com a função pretendida
• Aptidão física e psicológica para o exercício das atividades 

Etapas 

• Inscrição: etapa inicial, de caráter habilitatório
• Análise documental e curricular: etapa eliminatória e classificatória
• Entrevista: etapa final, de caráter eliminatório e classificatório 

Os editais também estabelecem restrições para contratação, como a vedação de vínculo funcional incompatível com a administração pública e o cumprimento de intervalo mínimo de seis meses em casos de contratos temporários anteriores com o Estado.

Os candidatos devem acompanhar as publicações oficiais no Diário Oficial do Estado e no portal indicado pela Semas para atualização sobre o cronograma e demais etapas do certame.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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