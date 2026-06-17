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Polícia Científica do Pará abre PSS com 66 vagas e salários de até R$ 2,4 mil; saiba como participar

Inscrições gratuitas e exclusivamente online

Thaline Silva*
fonte

Salários variam de R$ 1.621 a R$ 2.492,73 ()

A Polícia Científica do Pará abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 02/2026, destinado à contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (17/6) e podem ser feitas até esta quinta-feira (18/6), por meio do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros).

O certame oferece 66 vagas para os cargos de perito médico-legista, auxiliar operacional, auxiliar técnico de perícias, arquivologista e motorista. Os vencimentos-base variam de R$ 1.621 a R$ 2.492,73, podendo ser acrescidos de outras vantagens legais.

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Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

Etapas

Inscrição – etapa de caráter habilitatório e eliminatório;
Análise documental e curricular – etapa de caráter eliminatório e classificatório;
Entrevista pessoal – etapa de caráter eliminatório e classificatório.

Requisitos

• Não possuir vínculo com a Administração Pública, salvo nos casos permitidos por lei;
• Não ter tido contrato temporário com o Estado nos últimos seis meses;
• Não ser cônjuge ou parente, até o terceiro grau, de membros da comissão organizadora.

Cotas e reserva de vagas

Há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência apresentada. Os interessados deverão anexar laudo médico pericial oficial no ato da inscrição.

Além disso, 30% das vagas serão destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ). Desse total, 20% serão reservadas para pretos e pardos, 5% para indígenas e 5% para quilombolas. Os candidatos que optarem pelas cotas também concorrerão às vagas de ampla concorrência.

Segundo o edital, candidatos autodeclarados poderão passar por procedimentos de verificação das informações prestadas. Caso seja constatada fraude ou falsidade na autodeclaração, o candidato poderá ser eliminado do processo seletivo, ter a contratação anulada e responder administrativa, civil e penalmente.

A Polícia Científica ressalta que é de responsabilidade dos candidatos acompanhar as publicações relacionadas ao certame e arcar com eventuais despesas decorrentes da participação nas etapas do processo seletivo.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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