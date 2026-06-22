Seju abre processo seletivo com 15 vagas e remuneração de até R$ 4 mil no Pará

A Secretaria de Estado de Justiça do Pará (SEJU) abriu inscrições para um Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de profissionais de nível superior. Ao todo, são ofertadas 15 vagas para o cargo de Técnico em Gestão Pública, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ).

As inscrições serão realizadas exclusivamente nesta segunda-feira (22), por meio do Sistema Integrado de Processos Seletivos Simplificados (Sipros), do Governo do Pará.

VEJA MAIS

As oportunidades contemplam profissionais formados em Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social e Pedagogia. Das 15 vagas disponíveis, 11 são destinadas à ampla concorrência e quatro reservadas para candidatos PPIQ.

A maior parte das vagas está concentrada em Belém, mas também há oportunidades para os municípios de Marabá e Altamira. As contratações terão jornada de trabalho de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias.

O vencimento base é de R$ 2.559,37 para todas as funções. Além disso, os contratados receberão auxílio-alimentação de R$ 1.500, elevando a remuneração mensal para R$ 4.059,37, sem considerar outras vantagens previstas em lei.

Distribuição das vagas

Administração

• Belém: 3 vagas (2 ampla concorrência e 1 PPIQ)

• Marabá: 1 vaga

• Altamira: 1 vaga

Ciências Contábeis

• Belém: 4 vagas (3 ampla concorrência e 1 PPIQ)

Serviço Social

• Belém: 4 vagas (3 ampla concorrência e 1 PPIQ)

Pedagogia

• Belém: 2 vagas (1 ampla concorrência e 1 PPIQ)

Etapas

• Inscrição;

• Análise documental e curricular;

• Ratificação das vagas reservadas para candidatos PPIQ;

• Entrevista;

• Homologação do resultado final.

A análise documental e a entrevista terão caráter eliminatório e classificatório. Segundo o edital, a seleção terá validade de três meses a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período.

Os candidatos aprovados poderão ser lotados na sede administrativa da SEJU, nas Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém, no Procon Estadual, em postos de atendimento instalados em shopping centers ou em outras unidades vinculadas à secretaria, conforme a necessidade do serviço.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 3198-3903 ou pelo e-mail processoseletivoseju012026@gmail.com.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia