Sedap abre processo seletivo com salários de até R$ 1,8 mil no Pará; saiba como participar

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) abriu inscrições para dois novos Processos Seletivos Simplificados (PSS) destinados à contratação temporária de profissionais para atuação no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Ao todo, são ofertadas sete vagas, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD) e candidatos do programa PPIQ.

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As inscrições serão realizadas exclusivamente nesta sexta-feira (26), por meio da plataforma oficial do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros). Os editais preveem oportunidades para candidatos de níveis médio, médio técnico e superior.

As remunerações variam de R$ 1.399,20 a R$ 1.828,20, podendo ser acrescidas das vantagens previstas em lei. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Vagas

O Edital nº 002/2026, destinado à ampla concorrência e pessoas com deficiência (PCD), oferta quatro vagas para os cargos de:

• Assistente Administrativo;

• Assistente de Técnico em Agropecuária;

• Técnico em Gestão de Agropecuária.

Já o Edital nº 003/2026, voltado ao programa PPIQ, disponibiliza três vagas para os mesmos cargos.

Etapas da seleção

Os dois processos seletivos serão compostos por três fases:

• inscrição, de caráter habilitatório;

• análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

• entrevista on-line, realizada pela plataforma Google Meet, também de caráter eliminatório e classificatório.

Segundo os editais, todas as etapas, convocações e resultados serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no portal do Sipros.

Requisitos

• Atender aos requisitos do cargo pretendido;

• Não ter contrato temporário com o Estado do Pará encerrado há menos de seis meses, salvo exceções legais;

• Acompanhar as publicações do processo seletivo;

• Arcar com as despesas de participação nas etapas da seleção.

EDITAL Nº 002/2026 – AC e PCD

EDITAL Nº 003/2026 – PPIQ

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia