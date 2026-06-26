Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Sedap abre processo seletivo com salários de até R$ 1,8 mil no Pará; saiba como participar

Inscrições são gratuitas e estarão abertas apenas nesta sexta-feira (8)

Thaline Silva*
fonte

Salários variam de R$ 1.399,20 a R$ 1.828,20, podendo ser acrescidas das vantagens previstas em lei (Foto: Freepik)

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) abriu inscrições para dois novos Processos Seletivos Simplificados (PSS) destinados à contratação temporária de profissionais para atuação no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Ao todo, são ofertadas sete vagas, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD) e candidatos do programa PPIQ.

VEJA MAIS 

image Concursos na região Norte terão mais de 1,6 mil vagas; Pará concentra mais de 600 oportunidades
Vagas contemplam áreas como segurança pública, saúde, administração e Judiciário

image Concursos da educação reúnem mais de 9 mil vagas e salários acima de R$ 8 mil
Editais contemplam candidatos de níveis médio, técnico e superior em universidades, redes estaduais e municipais de ensino

As inscrições serão realizadas exclusivamente nesta sexta-feira (26), por meio da plataforma oficial do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros). Os editais preveem oportunidades para candidatos de níveis médio, médio técnico e superior.

As remunerações variam de R$ 1.399,20 a R$ 1.828,20, podendo ser acrescidas das vantagens previstas em lei. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Vagas

O Edital nº 002/2026, destinado à ampla concorrência e pessoas com deficiência (PCD), oferta quatro vagas para os cargos de:

• Assistente Administrativo;
• Assistente de Técnico em Agropecuária;
• Técnico em Gestão de Agropecuária.

Já o Edital nº 003/2026, voltado ao programa PPIQ, disponibiliza três vagas para os mesmos cargos.

Etapas da seleção

Os dois processos seletivos serão compostos por três fases:

• inscrição, de caráter habilitatório;
• análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório;
• entrevista on-line, realizada pela plataforma Google Meet, também de caráter eliminatório e classificatório.

Segundo os editais, todas as etapas, convocações e resultados serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no portal do Sipros.

Requisitos

• Atender aos requisitos do cargo pretendido;
• Não ter contrato temporário com o Estado do Pará encerrado há menos de seis meses, salvo exceções legais;
• Acompanhar as publicações do processo seletivo;
• Arcar com as despesas de participação nas etapas da seleção. 

EDITAL Nº 002/2026 – AC e PCD

EDITAL Nº 003/2026 – PPIQ

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

SEDAP
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda