Sedap abre inscrições para processo seletivo nesta sexta-feira (26); saiba mais

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP) nesta quinta-feira (25) publicou o 9º Processo Seletivo Simplificado (PSS), referente aos Editais nº 002/2026 e 003/2026, para contratação temporária de profissionais de níveis superior, médio técnico e médio.

O certame é regido por decretos estaduais e, no que couber, pelas disposições da Lei nº 5.810/1994. Segundo o edital, o processo prevê provimento de vagas em funções temporárias para atuação em diferentes áreas da secretaria.

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As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma eletrônica, entre 00h01 e 23h59 do dia 26 de junho de 2026, por meio do site SIPROS PA. O edital completo com todas as informações será disponibilizado na mesma plataforma.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia