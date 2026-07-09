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Sebrae abre seleção para trainees com salário de R$ 6,1 mil no Pará; veja como se inscrever

Oportunidades são destinadas a profissionais formados há, no máximo, três anos

Thaline Silva*
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Aprovados serão contratados pelo regime CLT, com contrato de até dois anos (Reprodução/Freepik)

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) está com inscrições abertas para um processo seletivo de trainees. São ofertadas 10 vagas imediatas e outras 20 para cadastro reserva, com remuneração de R$ 6.102,82 e benefícios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de agosto, exclusivamente pelo site do Sebrae.

As oportunidades são destinadas a profissionais que concluíram a graduação há, no máximo, três anos. Das vagas imediatas, sete são para candidatos com formação em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), uma é destinada a graduados em Jornalismo, uma para Cinema, Audiovisual, Design ou Publicidade e uma para Ciências Contábeis.

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Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato de até dois anos. Durante esse período, os trainees participarão de um programa de desenvolvimento profissional e passarão por avaliações de desempenho. Conforme o edital, os profissionais com melhor desempenho poderão ser efetivados, de acordo com a disponibilidade de vagas, orçamento e interesse institucional.

Os candidatos aprovados poderão ser lotados em qualquer uma das unidades do Sebrae/PA, conforme a necessidade da instituição, nos municípios de Belém, Castanhal, Soure, Breves, Capanema, Paragominas, Marabá, Parauapebas, Redenção, Santarém, Altamira, Abaetetuba e Itaituba.

Benefícios 

• Assistência médica;
• Assistência odontológica;
• Seguro de vida;
• Previdência privada;
• Vale-transporte;
• Vale-refeição ou vale-alimentação.

Requisitos 

• Ter idade mínima de 18 anos;
• Ter concluído a graduação exigida para a vaga pretendida;
• Ter concluído a graduação há, no máximo, três anos;
• Ter disponibilidade para cumprir jornada de oito horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Etapas 

• Análise curricular e documental;
• Prova on-line;
• Entrevista presencial;
• Homologação dos aprovados.
• Previsão de admissão: 5 de outubro.

As inscrições seguem abertas até as 23h59 de 5 de agosto, pelo site do Sebrae/PA. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail sebrae.pa@gd9rh.com.br.

Faça sua inscrição aqui

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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