Quer um emprego remoto? Veja 7 dicas para se sair bem em uma entrevista online

Com os avanços tecnológicos, cada vez mais empresas estão adotando entrevistas admissionais no formato remoto. Essa prática facilita o contato com os candidatos e ainda reduz custos com deslocamento.

Uma entrevista online acontece quando candidatos e recrutadores se encontram virtualmente por meio de plataformas de videoconferência. Essas ferramentas possibilitam conexões em tempo real, independentemente da localização dos participantes.

Diferente das entrevistas presenciais, o formato online ocorre em um ambiente digital, o que traz tanto vantagens quanto desafios.

A principal diferença está na forma de comunicação: enquanto na entrevista presencial há interação face a face, no ambiente virtual a comunicação acontece por meio de câmeras e microfones. Isso impacta diretamente na linguagem corporal, na atenção ao ambiente e no modo como as pessoas interagem.

Como se preparar para uma entrevista online?

A preparação é um dos fatores mais determinantes para o sucesso. Estar bem preparado aumenta suas chances de causar uma boa impressão e destacar suas competências. Confira algumas dicas para se preparar adequadamente:

1. Tenha postura

A forma como você se comporta é fundamental. O recrutador avalia sua postura durante todo o processo. Sentar-se de forma relaxada demais pode transmitir desinteresse ou falta de profissionalismo. Portanto, mantenha uma postura firme e confiante.

2. Escolha um local adequado

Busque um ambiente silencioso, organizado e livre de interrupções. Retire objetos que possam distrair o recrutador, como quadros chamativos ou elementos em excesso. Isso ajuda a manter o foco da conversa. Além disso, é fundamental testar sua internet antes da entrevista para checar se computador, câmera e microfone estejam funcionando corretamente. Uma chamada estável transmite profissionalismo e evita constrangimentos.

3. Comunique-se com clareza

Use uma linguagem simples e objetiva. Evite termos muito rebuscados e prepare-se para falar de forma clara. Exercícios de dicção e aquecimento da voz antes da entrevista podem ajudar a diminuir o nervosismo e melhorar a comunicação.

4. Olhe para a câmera

Fixar o olhar na câmera transmite segurança e engajamento. Se sentir dificuldade, treine com amigos ou familiares em chamadas de vídeo antes da entrevista.

5. Cuide do tom de voz

Evite falar muito alto ou muito baixo. Teste o microfone previamente gravando um áudio curto e ajuste o volume se necessário. Um tom de voz equilibrado transmite confiança.

6. Vista-se de forma adequada

Mesmo a distância, a forma de se vestir conta muito. Prefira roupas alinhadas e compatíveis com a cultura da empresa. Se for uma companhia mais formal, opte por trajes sociais. Caso seja uma organização jovem e descontraída, use algo criativo, mas sem perder a seriedade.

7. Pesquise sobre a empresa

Demonstrar conhecimento sobre a empresa mostra interesse e preparação. Pesquise valores, missão e histórico da organização. Essas informações ajudam a guiar suas respostas e alinhar expectativas.

O que evitar em uma entrevista online?

O postal do Serasa apresenta dicas como: não fale mal de antigas empresas ou colegas. Isso pode passar a impressão de falta de profissionalismo. Se precisar remarcar a entrevista, avise com antecedência e evite repetir o pedido muitas vezes, para não demonstrar desinteresse.

Modere o uso de gírias e evite palavrões. Sua forma de se expressar impacta diretamente na percepção do recrutador. Em um mercado de trabalho cada vez mais digital, as entrevistas online se consolidam como parte essencial dos processos seletivos. Preparar-se com atenção, ajustar o ambiente e adotar uma postura profissional são passos fundamentais para conquistar boas oportunidades.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)