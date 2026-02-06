Programa Jovem Aprendiz abre vagas para estudantes em Belém; veja como participar

A Suzano está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz em sua unidade de Belém, com a oferta de 28 vagas destinadas a jovens que buscam a primeira experiência profissional aliada à formação teórica. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro.

O programa combina atividades práticas e formação teórica, permitindo aos participantes vivenciar a rotina corporativa, desenvolver habilidades profissionais e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

VEJA MAIS

Segundo a empresa, a iniciativa busca contribuir para a formação de novos talentos e para o desenvolvimento das comunidades onde atua, oferecendo oportunidades de aprendizado e qualificação profissional para jovens da região.

Os candidatos devem acompanhar atentamente os critérios de participação, o cronograma e as etapas do processo seletivo, que serão divulgadas ao longo da seleção.

Requisitos

• Idade entre 18 e 22 anos, completos até o fim do processo seletivo;

• Estar cursando ou ter concluído o ensino médio;

• Residir nas proximidades da unidade;

• Ter disponibilidade para atuação presencial;

• Para pessoas com deficiência (PCD), não há limite de idade.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de recrutamento da empresa.

Clique para fazer a inscrição

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia