Programa Jovem Aprendiz abre vagas para estudantes em Belém; veja como participar
Inscrições são realizadas exclusivamente pela internet
A Suzano está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz em sua unidade de Belém, com a oferta de 28 vagas destinadas a jovens que buscam a primeira experiência profissional aliada à formação teórica. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro.
O programa combina atividades práticas e formação teórica, permitindo aos participantes vivenciar a rotina corporativa, desenvolver habilidades profissionais e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.
Segundo a empresa, a iniciativa busca contribuir para a formação de novos talentos e para o desenvolvimento das comunidades onde atua, oferecendo oportunidades de aprendizado e qualificação profissional para jovens da região.
Os candidatos devem acompanhar atentamente os critérios de participação, o cronograma e as etapas do processo seletivo, que serão divulgadas ao longo da seleção.
Requisitos
• Idade entre 18 e 22 anos, completos até o fim do processo seletivo;
• Estar cursando ou ter concluído o ensino médio;
• Residir nas proximidades da unidade;
• Ter disponibilidade para atuação presencial;
• Para pessoas com deficiência (PCD), não há limite de idade.
As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de recrutamento da empresa.
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia
