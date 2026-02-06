Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Programa Jovem Aprendiz abre vagas para estudantes em Belém; veja como participar

Inscrições são realizadas exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
fonte

O programa combina atividades práticas e formação teórica (Divulgação/Suzano)

A Suzano está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz em sua unidade de Belém, com a oferta de 28 vagas destinadas a jovens que buscam a primeira experiência profissional aliada à formação teórica. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro.

O programa combina atividades práticas e formação teórica, permitindo aos participantes vivenciar a rotina corporativa, desenvolver habilidades profissionais e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

VEJA MAIS 

image Estágio na Anvisa: edital abre seleção com vagas para ensino médio e superior
Inscrições e provas são realizadas exclusivamente pela internet

image CIEE anuncia vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1.100; veja como se inscrever
CIEE anuncia vagas de estágio em diferentes áreas de formação

Segundo a empresa, a iniciativa busca contribuir para a formação de novos talentos e para o desenvolvimento das comunidades onde atua, oferecendo oportunidades de aprendizado e qualificação profissional para jovens da região.

Os candidatos devem acompanhar atentamente os critérios de participação, o cronograma e as etapas do processo seletivo, que serão divulgadas ao longo da seleção.

Requisitos

• Idade entre 18 e 22 anos, completos até o fim do processo seletivo;

• Estar cursando ou ter concluído o ensino médio;

• Residir nas proximidades da unidade;

• Ter disponibilidade para atuação presencial;

• Para pessoas com deficiência (PCD), não há limite de idade.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de recrutamento da empresa.

Clique para fazer a inscrição 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

programa menor aprendiz

Suzano
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda