Programa Jovem Aprendiz abre 20 vagas em Barcarena; inscrições seguem até 10 de julho

A empresa Hidrovias do Brasil está com 20 vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz em Barcarena, no nordeste do Pará. As oportunidades são voltadas a jovens que buscam a primeira experiência profissional e desejam atuar na unidade da companhia no município.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de julho de 2026, por meio da página de carreiras da empresa. Os selecionados atuarão de forma presencial, prestando apoio às áreas administrativas e operacionais, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e profissionais.

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Atividades previstas

• Suporte às rotinas administrativas e operacionais;

• Atendimento a colaboradores;

• Alimentação de planilhas e sistemas de controle;

• Elaboração de relatórios;

• Cumprimento das normas de segurança, qualidade e meio ambiente adotadas pela empresa.

Requisitos

• Ter entre 16 e 24 anos;

• Estar cursando ou ter concluído o ensino médio;

• Residir em Barcarena;

• Ter disponibilidade para atuação presencial.

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*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia