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Programa Jovem Aprendiz abre 20 vagas em Barcarena; inscrições seguem até 10 de julho

Oportunidades são destinadas a jovens de 16 a 24 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio

Thaline Silva*
fonte

Selecionados atuarão presencialmente, prestando apoio às áreas administrativas e operacionais (Freepik)

A empresa Hidrovias do Brasil está com 20 vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz em Barcarena, no nordeste do Pará. As oportunidades são voltadas a jovens que buscam a primeira experiência profissional e desejam atuar na unidade da companhia no município.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de julho de 2026, por meio da página de carreiras da empresa. Os selecionados atuarão de forma presencial, prestando apoio às áreas administrativas e operacionais, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e profissionais.

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Atividades previstas

• Suporte às rotinas administrativas e operacionais;
• Atendimento a colaboradores;
• Alimentação de planilhas e sistemas de controle;
• Elaboração de relatórios;
• Cumprimento das normas de segurança, qualidade e meio ambiente adotadas pela empresa. 

Requisitos 

• Ter entre 16 e 24 anos;
• Estar cursando ou ter concluído o ensino médio;
• Residir em Barcarena;
• Ter disponibilidade para atuação presencial.

Faça sua inscrição aqui 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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BARCARENA

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