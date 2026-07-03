Programa das Nações Unidas abre seleção para consultor da Sudam; veja como participar

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) abriu processo seletivo para a contratação de um consultor pessoa física que prestará serviços técnicos especializados para a elaboração do Planejamento Estratégico 2027-2030 da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). A iniciativa integra o projeto de cooperação técnica internacional "BRA/21/005 – Fortalecimento da Capacidade Técnica-Institucional da Sudam".

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O profissional selecionado será responsável por prestar apoio técnico e metodológico em todas as etapas de elaboração, monitoramento e avaliação do novo Planejamento Estratégico Institucional da Sudam, conforme as atividades previstas no Termo de Referência. O contrato terá duração de 180 dias, contados a partir da assinatura.

A elaboração do novo planejamento está relacionada às atribuições da Sudam na execução de políticas e planos nacionais e regionais voltados ao ordenamento territorial e ao desenvolvimento econômico e social da Amazônia.

O processo também ocorre em um momento em que está em vigor, até 2027, o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), principal instrumento de planejamento para as intervenções públicas na região. O documento, elaborado em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e com participação de diferentes segmentos da sociedade, deverá ser renovado ao fim de sua vigência.

As inscrições para a seleção de currículos seguem abertas até 15 de julho e devem ser realizadas por meio da plataforma de oportunidades do PNUD.

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*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia