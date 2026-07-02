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CDP abre concurso público com vagas para níveis médio, técnico e superior; veja como se inscrever

O período de inscrição iniciará nesta sexta-feira (3) e segue até o dia 13 de agosto

O Liberal
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Concurso da CDP tem vagas para Analista, Técnico e Guarda Portuário (Foto: Divulgação)

A Companhia Docas do Pará (CDP) abriu vagas no Concurso Público CDP 2026 para candidatos de níveis médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva para futuras convocações durante a validade do certame. As inscrições devem ser feitas no site oficial www.consulpam.com.br. O período de inscrição iniciará nesta sexta-feira (3) e segue até o dia 13 de agosto, conforme os editais publicados no Diário Oficial da União, com taxa entre R$ 70 e R$ 120.

O período para solicitação de isenção da taxa vai de 6 a 7 de julho de 2026.  Já  as provas objetivas e discursivas serão realizadas em setembro de 2026. Para os cargos de nível médio e superior, as avaliações ocorrerão nos dias 6 e 13 de setembro, conforme o cronograma específico de cada edital.

Ao todo, são ofertadas 33 vagas distribuídas entre os empregos de Analista Portuário (nível superior), Técnico Portuário (nível médio e médio técnico) e Guarda Portuário (nível médio). O concurso será realizado pelo Instituto Consulpam, instituição responsável pela organização e execução das etapas do processo seletivo.

Áreas de atuação

As vagas contemplam diferentes áreas de atuação. Para os cargos de nível médio e técnico, o salário inicial é de R$ 2.758,38, acrescida de benefícios previstos em Acordo Coletivo de Trabalho ou Regulamento de Pessoal, como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-transporte e vale-alimentação.

Já para os cargos de Analista Portuário, de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.985,76, também com benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-transporte e vale-alimentação.

Entre as áreas contempladas estão Administração, Arquitetura, Auditoria Interna, Comunicação Social, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira, Gestão Portuária, Meio Ambiente, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Segurança da Informação, entre outras. O concurso também contempla o cargo de Guarda Portuário, com salário inicial de R$ 2.481,95, além dos benefícios previstos pela Companhia.

Recomposição de pessoal

A realização do concurso atende à necessidade de recomposição do quadro de empregados efetivos da Companhia, considerando o déficit de pessoal identificado pela empresa e a necessidade de fortalecimento das equipes que atuam nas unidades portuárias administradas pela CDP. Os aprovados poderão ser lotados em qualquer uma das unidades portuárias da Companhia Docas do Pará, conforme o interesse e a necessidade da empresa, observadas as condições orçamentárias e financeiras.

Serviço:

Banca organizadora: Instituto Consulpam

Valor da taxa de inscrição: Técnico Portuário -  R$ 70,00 | Analista Portuário -  R$ 100,00 | Guarda Portuário -  R$ 120,00 

Site oficial para inscrição -  www.consulpam.com.br

Período para solicitação de isenção da taxa - 06/07/2026 a 07/07/2026

Canais de atendimento ao candidato(a): www.consulpam.com.br | Telefones: (85) 3224.9369 / 3239.4402 | WhatsApp: (85) 99857.0197 | E-mail: contato@consulpam.com.br

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