Processo seletivo para contratação de pessoas com deficiência é lançado em Belém

Foi anunciada a abertura de um processo seletivo pioneiro na capital paraense, voltado exclusivamente para pessoas com deficiência (PcDs) e neurodivergência. A iniciativa, criada pela vereadora eleita Nay Barbalho, busca preencher vagas de assessoria parlamentar em seu gabinete na Câmara Municipal de Belém (CMB), com foco na inclusão e na valorização da diversidade.

Com uma seleção gratuita, o processo contará com etapas virtuais e presenciais, abrangendo análise curricular e entrevistas, incluindo uma etapa com a vereadora. As inscrições podem ser feitas de 3 a 18 de dezembro, exclusivamente pelo e-mail oficial: vereadoranaybarbalho@gmail.com. Os interessados deverão preencher um formulário inicial e anexar os documentos exigidos.

Serão priorizados candidatos com experiência em atendimento ao público e interesse em políticas inclusivas e sociais, mas também os que tiverem trajetórias em contexto legislativo e participação em eventos relacionados a políticas públicas. O cronograma completo e outras informações relevantes estão disponíveis no perfil oficial no Instagram: @nay_barbalho.

Iniciativa

Esta é a primeira seleção legislativa da cidade voltada exclusivamente para pessoas com deficiência. Para Nay Barbalho, o projeto reflete um compromisso de seu mandato com a representatividade e a igualdade de oportunidades.

“Queremos construir um gabinete diverso, onde diferentes vivências sejam valorizadas e transformadas em ações concretas para toda a sociedade. Este é um passo importante para incluir, de fato, pessoas com deficiência nos espaços de decisão e inspirar outras lideranças a seguirem pelo mesmo caminho”, ressalta a vereadora eleita.