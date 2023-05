Pará encerra quadrimestre como maior gerador de empregos formais da região Norte

O Pará encerrou os quatro primeiros meses de 2023 com saldo positivo na criação de empregos formais. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (31), apontam que o estado paraense fechou o acumulado dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, com 143.882 contratações e 129.983 demissões, saldo positivo de 13.899 vagas.

Segundo análise do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), dos cinco principais setores econômicos paraenses (Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços), quatro apresentaram crescimento nesse período. A construção civil foi o único setor que mais demitiu que contratou, com 22.199 contratados e 22.896 demissões, saldo negativo de 697 vagas.

O estudo mostra ainda que no Balanço Nacional, o Pará foi o 9º Estado que registrou a maior geração de empregos formais, já neste ano (Jan-Abr/2023) obteve a 13º colocação. Em todo o Norte, para todos os períodos analisados, o Estado do Pará se destaca como o maior gerador de empregos formais da região.

O destaque na geração de empregos no Pará, mais uma vez, foi o setor de Serviços, que totalizou 9.348 novas contratações; seguido do setor da Indústria, com 2.515 novas vagas preenchidas; Comércio com 2.199; e Agropecuária, com 534 vagas no primeiro trimestre.

AMARGO JANEIRO

Dos quatro primeiros meses, apenas janeiro apresentou queda na geração de postos de trabalho, a exemplo do que aconteceu no ano passado (-350), resultado do desligamento dos trabalhadores contratados no período de final de ano. Foram 34430 admissões e 36.173 desligamentos, totalizando um saldo negativo de 1.743 postos de trabalhos formais.

